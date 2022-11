Nostálgica despedida de China

Viajé a China con mente abierta y corazón airoso. Era una ocasión de regocijo porque esta cultura milenaria siempre ha sido de enorme inspiración para mí. Después de un tiempo de prudencial asimilación, me siento obligada a compartir mis experiencias con el gran número de lectores que me manifestaron interés. El reto es grande porque es mucho el contraste de una civilización hidráulica, donde prima lo comunitario y no lo individual. Es un cambio de paradigma frente a los valores que se nos inculcan en Occidente.

