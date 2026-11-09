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Columnistas

No se puede proteger la naturaleza con una mano y destruirla con la otra

El país necesita una política de Estado que reconozca que la naturaleza constituye una base esencial de su economía, su bienestar social y su capacidad para enfrentar el cambio climático

Las chimeneas de una fábrica industrial emiten densas columnas de humo sobre un bosque verde y un río, lo que pone de relieve la contaminación ambiental y sus efectos en la naturaleza y la calidad del aire.
En muchos países, sigue habiendo simultáneamente un discurso de conservación y prácticas económicas que lo contradicen. Foto: Shutterstock
Lenin Corrales Chaves