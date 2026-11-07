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Columnistas

Menos recursos blindados para combatir la pobreza

La discusión legislativa deberá precisar qué protecciones se mantienen, cuáles requieren revisión periódica y qué controles evitarán que la flexibilidad se convierta en desprotección

Andrés Fernández Arauz, economista y columnista de La Nación
Andrés Fernández Arauz analiza el fondo del expediente 25.881, presentado por el oficialismo el 29 de octubre. Foto cortesía: Andrés Fernández Arauz
Andrés Fernández Arauz