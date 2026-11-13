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Columnistas

Masmelos y éxito en la vida

El mensaje medular de los estudios de Mischel es que el autocontrol, la capacidad para postergar satisfacciones, tolerar las frustraciones y ser perseverante, se asocia fuertemente con una vida plena y satisfactoria

Niña comiendo un malvavisco, marsmelo, masmelo
Algunos niños aún no habían terminado de escuchar la explicación y se comían el masmelo, mientras que otros recurrían a todo tipo de estrategias para controlarse. (Fotografía con fines ilustrativos). Foto: Shutterstock
Luis Diego Herrera Amighetti