Masmelos y éxito en la vida

Walter Mischel, profesor de Psicología de Stanford, empezó a fumar tabaco en la adolescencia y, cuando era un joven profesor, en los años 60, fumaba tres paquetes de cigarrillos diariamente.

Posteriormente, agregó el fumado de pipa y de puros, lo cual intercalaba entre el consumo de cigarros. Esta anécdota no tendría mayor interés porque en 1965 más del 50% de los hombres adultos fumaba más de un paquete al día. Lo que la hace interesante es que los experimentos de Mischel dieron inicio al estudio científico de la capacidad para controlarse a uno mismo y postergar las recompensas inmediatas en favor de logros importantes en el futuro.

En 1961, Mischel publicó los primeros resultados de su experimento con masmelos (marshmallows) en niños con una edad promedio de 5 años. Los sentaba frente a un masmelo, el cual podían comerse inmediatamente o, si se esperaban a que el investigador regresara luego de salir de la habitación, recibían como premio dos masmelos.

Algunos niños aún no habían terminado de escuchar la explicación y se comían el masmelo, mientras que otros recurrían a todo tipo de estrategias para controlarse y esperar la recompensa por su esfuerzo (es divertidísimo ver a estos niños.

Mischel les dio seguimiento a sus pequeños colaboradores por 40 años y encontró que los que mostraron mayor capacidad para controlarse obtuvieron mejores notas en exámenes de admisión a la universidad, lograron mejores ingresos, tenían matrimonios más estables, presentaban menos sobrepeso y enfrentaron menos problemas legales.

Por supuesto que una sola prueba como esta no puede predecir el éxito y la felicidad en la vida; los factores sociales y culturales juegan también un papel importante.

Sin embargo, el mensaje medular de los estudios de Mischel y de otros investigadores es que el autocontrol, la capacidad para postergar satisfacciones, tolerar las frustraciones y ser perseverante, se asocia fuertemente con una vida plena y satisfactoria, de cualquier forma en que la queramos medir.

En una de sus primeras investigaciones con la prueba del masmelo, en las islas del Caribe, Mischel encontró algo inesperado: la capacidad de postergar la satisfacción de los niños de origen africano era claramente inferior a la de los niños de inmigrantes de la India.

En un análisis posterior de los datos, descubrió que la variable que explicaba esta observación no era el origen étnico: los niños que vivían en hogares monoparentales sin presencia del padre eran los que tenían este rasgo más acentuado y esta estructura de hogar era mucho más frecuente en las familias africanas, lo cual, a su vez, se asociaba fuertemente al ingreso económico.

Por otra parte, es concebible que, en épocas ancestrales, una recompensa futura pudiera perderse por múltiples razones: enfermedades, accidentes, competencia por los alimentos, desplazamientos o cambios climáticos.

Entonces, desde la perspectiva de la selección natural, no siempre resultaba ventajoso renunciar a una recompensa inmediata a cambio de otra mayor, pero incierta.

Esto lo explica el concepto económico de descuento temporal: cuanto más distante está una recompensa, menor suele ser su valor subjetivo.

Pero regirse por la norma de que “vale más pájaro en mano que 100 volando” es adaptativa cuando responde a un análisis racional de la situación, no cuando es producto de una respuesta impulsiva, sin reflexión.

Entonces, hilvanando estas ideas, uno podría pensar que para los niños en ambientes donde hay escasez, el futuro es impredecible o los adultos no son siempre confiables, la decisión de atrapar el masmelo inmediatamente parece la respuesta apropiada.

Como se puede ver, los resultados de los experimentos de Mischel tienen implicaciones tanto en el nivel de políticas públicas como en el de organización familiar y normas de educación de los niños.

Por ejemplo, a la luz de estos hallazgos, cualquier esfuerzo que la sociedad haga para evitar el embarazo en la adolescencia y minimizar el resquebrajamiento de la familia nuclear tiene sentido.

Por otra parte, la psicoeducación de los padres para que pongan en práctica estilos de crianza que fomenten la tolerancia a la frustración, la postergación de satisfacciones y la perseverancia, puede tener un impacto sumamente rentable en la capacidad de los niños para salir adelante, incluso ante situaciones socioeconómicas adversas.

Soy testigo de primera mano de la existencia de hogares monoparentales donde las madres han puesto en práctica estos principios y sus hijas e hijos han salido adelante y han optimizado su bienestar futuro en todo sentido.

En el nivel del individuo, Mischel y otros psicólogos han concluido que la forma de ejercer autocontrol es cambiar la percepción que tenemos de las tentaciones. Hay que tomar distancia del objeto o acción que nos seduce, “enfriando” mentalmente los aspectos “calientes” que nos alejan de nuestros objetivos en el plazo más largo.

Una forma desconcertantemente sencilla de lograr esto es la técnica que algunos niños improvisaron frente al masmelo tentador: hacían un marco (como el de una fotografía) con sus manos, lo cual literalmente “reencuadra” el masmelo, lo que permite verlo con distancia, menos apetecible. Un niño le dijo a Mischel: “Uno no se puede comer una foto”.

También es efectivo transformar la tentación en nuestra mente por algo menos atractivo y, literalmente, distraernos con cualquier cosa que nos permita tomar distancia. Mischel dejó, eventualmente, el fumado. Cuando sentía la tentación de fumar, recordaba la imagen de un paciente que conoció en un hospital, con cáncer de pulmón, devastado físicamente por la enfermedad y la radioterapia aplicada en esa época.

Es vital mantener el dedo sobre el renglón para que no dejemos de impulsar cambios estructurales que mejoren las perspectivas de las generaciones futuras, especialmente de los menos afortunados. Y mientras esos cambios ocurren, recordemos la importancia de recompensar a nuestros niños por el esfuerzo sostenido, la buena conducta y el autocontrol.

psiqueluisdiego@gmail.com

Luis Diego Herrera Amighetti es psiquiatra, especialista en niños, adolescentes y salud pública, y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina.