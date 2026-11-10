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Columnistas

Los tres actores del acoso escolar

El acoso escolar no involucra únicamente a quien agrede y a quien recibe las agresiones

Rocío Solís Gamboa, psicóloga, experta en temas de niñez y adolescencia
Rocío Solís destaca que la intimidación reiterada puede afectar profundamente la autoestima y la seguridad emocional. Rocío Solís Gamboa
Rocío Solís Gamboa