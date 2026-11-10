Los tres actores del acoso escolar

El jueves pasado, primer jueves de noviembre, fue el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, lo cual incluye el ciberacoso.

El acoso escolar no involucra únicamente a quien agrede y a quien recibe las agresiones. También participan quienes observan, y reconocer las señales en cada uno de estos tres actores es fundamental para intervenir oportunamente.

Quien sufre el acoso

La intimidación reiterada puede afectar profundamente la autoestima y la seguridad emocional. El niño o adolescente puede mostrarse retraído y callado; puede aislarse, perder interés en compartir con sus compañeros o no querer ir al centro educativo. Hasta podría inventar que se siente enfermo para evitar asistir. También es posible que el malestar emocional pueda llegar a expresarse mediante síntomas físicos reales.

Igualmente, su rendimiento académico puede desplomarse. Ante estos cambios, las familias deben conversar con sus hijos y acercarse al personal docente y de orientación.

Quien agrede

El comportamiento intimidatorio también puede manifestarse fuera del centro educativo. Algunos niños y adolescentes que acosan a sus compañeros reproducen actitudes agresivas en el hogar o hablan de sus víctimas de manera despectiva. Estas conductas requieren atención, no justificación.

Es importante conversar con sus hijos sobre las consecuencias del maltrato y revisar si en el entorno familiar existen modelos de relación basados en la agresividad, la imposición o la falta de respeto.

Quien observa

Los testigos forman parte de la dinámica del acoso. Un niño puede contar que un compañero sufre agresiones –en el aula, la soda, los baños o el bus escolar– y expresar lástima, pero permanecer pasivo.

Ese silencio no necesariamente significa indiferencia: el temor a convertirse en la próxima víctima puede impedir que intervenga. Por eso, es vital enseñarles que pedir ayuda a un adulto de confianza es una forma de proteger a quien sufre el acoso.

Ante cualquier señal, las familias deben indagar qué sucede, con qué frecuencia y qué intensidad tienen las agresiones. Es clave conversar con docentes, orientadores y otras personas que puedan aportar información.

El acoso escolar no debe minimizarse ni confundirse con simples conflictos entre compañeros. Reconocer sus señales y actuar a tiempo es una responsabilidad compartida entre las familias y las instituciones educativas.

rsolismep@gmail.com

Rocío Solís Gamboa es psicóloga con más de 40 años de experiencia en educación, niñez y adolescencia y violencia escolar. Fundó y dirigió la Contraloría de los Derechos Estudiantiles del MEP. Fue viceministra administrativa y viceministra académica del MEP, presidenta de la Comisión Unesco Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del PANI.