Los coletazos del trumpismo

FIRMAS PRESS.- El presidente Donald Trump no tiene reparo alguno en moldear la realidad a su conveniencia. Lo hizo desde que se lanzó a la política en 2016. En plena campaña contra la demócrata Hillary Clinton, aseguraba que si perdía las elecciones sería por el fraude cometido por sus adversarios.

Cuando derrotó a su adversaria, ya no le hizo falta recurrir a una falsedad de la que volvió a tirar en 2020, al perder la reelección contra Joe Biden. En ese ciclo electoral, estiró tanto la mentira que instigó un intento de asonada en el Capitolio, con su particular tropa de seguidores MAGA irrumpiendo violentamente, con la intención de abortar la certificación de Biden como presidente electo.

Trump volvió a ocupar la Casa Blanca en 2024 y, dos años después, los votantes estadounidenses le dieron un rotundo golpe en las elecciones de medio mandato. Aunque el presidente no estaba en la boleta, el castigo a los candidatos republicanos para la Cámara de Representantes y el Senado, sobre todo aquellos que contaban con el respaldo del mandatario, fue el modo indirecto de exteriorizar el repudio a la gestión de Trump.

En concreto, a la agenda trumpista-MAGA que puso en efecto desde que retornó a Washington con la misión de rematar su lema de Make America Great Again.

Lo paradójico es que muchos estadounidenses que votaron por él hace dos años lo castigaron porque la mayoría de sus promesas han quedado incumplidas: el país atraviesa una precaria situación económica con el alza de precios y de la inflación; lejos de no inmiscuirse en conflictos internacionales, Trump se ha enredado en una guerra contra Irán que no ha hecho más que encarecer el precio del combustible, además de su polémica alianza con el gobernante ruso Vladímir Putin, responsable de la invasión a Ucrania.

Incluso su agresiva política antiinmigración resultó excesiva para sus defensores y el voto de los latinos, muchos de ellos con familiares que acabaron siendo víctimas de redadas violentas por parte de ICE, fue decisivo en este revés para el Partido Republicano.

Por si fuera poco, cada vez hay más desconfianza con respecto al presunto enriquecimiento de Trump y su familia por medio del tráfico de influencias. En su mansión de Mar-A-Lago, en la Florida, cuando no desfilan los tecnooligarcas de Silicon Valley y del opaco negocio de la criptomoneda, lo hacen los jeques de los Emiratos Árabes.

Contratos, favores y hasta lujosos obsequios como un avión de $400 millones, cortesía de Qatar, son parte de un botín que salpica a Trump y su entorno.

El nombre de Trump no aparecía en las papeletas electorales, pero los votantes lo tuvieron presente y el resultado es incuestionable: la pérdida del control de las dos Cámaras a favor de los demócratas en una jornada electoral que pasará a la historia como la crónica de un tsunami azul (el color del Partido Demócrata) que se llevó por delante el rojo de los republicanos.

En una entrevista posterior a la debacle, con el periodista del programa 60 Minutes, Ross Douthat, el presidente admitió que sus medidas migratorias habían sido “demasiado severas” y eso había repercutido en los midterms.

Pareció un momento de rara introspección por parte de un individuo alérgico a la autocrítica. En realidad, formaba parte de su infinita capacidad para decir una cosa y actuar de otra manera.

Dicho esto, poco después anunciaba la promoción de Stephen Miller, artífice de su cruel política migratoria, al nombrarlo como su nuevo jefe de gabinete. Miller patrocina medidas islamófobas y fue el principal promotor, en 2018, de la separación de familias migrantes en la frontera con México. Para él, no había mejor arma disuasoria que la de separar a los niños de sus padres o familiares. Lo que ocurriera con esos menores lo tenía sin cuidado.

A Trump le quedan dos años más en la presidencia y todavía es pronto para saber a ciencia cierta si el movimiento MAGA sobrevivirá una vez que abandone la Casa Blanca o si tiene un sucesor que enarbolará su debilitada antorcha.

Por lo pronto, las encuestas indican que pasa por horas bajas: según una consulta realizada por el digital Politico, tres de cada cinco estadounidenses consideran que la corriente MAGA fue la gran perdedora de los midterms y el 62% opina lo mismo de la gestión de Trump.

Pero eso no parece importarle demasiado al republicano, quizá porque en 2028 ya no estará en la carrera presidencial. Por eso mismo, encumbra a un personaje tan polarizante como Miller. Es una forma de advertir que el trumpismo dará coletazos hasta el final. O hasta que se extinga.

Red X: ginamontaner

Gina Montaner es periodista y escritora. Desde hace más de cuatro décadas publica una columna semanal en el ‘Nuevo Herald’ y en diversos periódicos en América Latina. Sus libros más recientes son ‘No esperes por mí mañana’ (Planeta 2026) y ‘Deséenme un buen viaje. Memorias de una despedida’ (Planeta 2024).