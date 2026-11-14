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Columnistas

Los coletazos del trumpismo

Las encuestas indican que Trump pasa por horas bajas: según una consulta realizada por el digital ‘Politico’, tres de cada cinco estadounidenses consideran que la corriente MAGA fue la gran perdedora de las recientes elecciones

Donald Trump
El mandatario estadounidense ha demostrado no tener reparo alguno en moldear la realidad a su conveniencia. KENT NISHIMURA
Gina Montaner