La violencia contra la prensa y los periodistas es uno de los secretos mejor guardados de la historia política costarricense, siempre tan reacia y desmemoriada a la hora de admitir sus excesos.

El despiadado asesinato de Camilo Rodríguez hizo recordar los casos de Parmenio Medina, en 2001, e Ivannia Mora, en 2003, similares en cuanto a la cuidadosa preparación de los crímenes, la intervención del sicariato y el modus operandi. Si bien son situaciones aisladas, el homicidio de Rodríguez, el primero de un periodista costarricense en casi un cuarto de siglo, cruza una línea roja en cuanto a la brutalidad de la violencia, en un clima de grave debilidad institucional, deterioro del clima de libertad de expresión y la utilización de los discursos de odio como arma política.

Ignoro si estos elementos contribuyeron a su asesinato, y confío en que el Poder Judicial pueda atender el clamor popular y el deber público de esclarecer lo sucedido, pero nuestro país se acerca a un abismo, a un “desborde trágico”, como lo llama el sociólogo Manuel Solís, ante el cual es difícil detenerse.

Una vez que se asesina a un periodista, a un líder de opinión, a un activista o a un político –sea o no de oposición–, se borran las fronteras entre la violencia socialmente permitida y la que no. Y no hay camino de vuelta.

Desde que La Nación publicó la primera serie de reportajes sobre la temprana penetración del narcotráfico, en la década de 1980, y el surgimiento del periodismo de investigación, es cierto que algunos periodistas fueron amenazados. En esa época, sin embargo, los medios de comunicación eran capaces de asumir el riesgo de proteger a sus periodistas por cualquier medio legal, económico o práctico.

Hasta el año 2022, si se exceptúan los asesinatos mencionados, el ejercicio de la libertad de prensa se dio con pocas limitaciones, si bien no exento de presiones jurídicas o económicas. Pero se mantuvo en una situación que podría considerarse envidiable, si se le compara con la de casi cualquier país del sur global.

A partir de 2022, en Costa Rica recrudeció el acoso y la presión financiera para acallar a los periodistas y los medios independientes, es decir, refractarios al proyecto político autoritario en el poder. Y, por solo dar un indicador, la violencia simbólica en redes sociales experimentó un crecimiento de 400% entre 2021 y 2025.

En la globalización, no es necesario dinamitar un medio de comunicación para que deje de transmitir o de publicarse, como sucedió en Costa Rica en 1943, cuando se destruyó radio Titania –clausurada finalmente en 1947– y fue atacado el Diario de Costa Rica, o en 1947, cuando la bomba contra La Tribuna mató al guarda Ricardo Azofeifa Abarca.

Las formas para acallar a un medio de comunicación en el siglo XXI son más sutiles o, en algunos casos, mucho más desalmadas.

Camilo Rodríguez no fue un periodista ortodoxo. Por razones que no entraré a discutir, entendió que podía alcanzar a públicos que no consumen medios tradicionales, convirtiéndose en una especie de youtuber o de podcáster en redes sociales, y rompiendo las reglas del periodismo convencional.

Para quienes lo seguían, que eran miles, era nada más un periodista. Un periodista como los de antes, vamos. Un tipo valiente. Una voz que clamaba en el desierto. Alguien que ponía el cuerpo. Y que decía las cosas sin importar las consecuencias.

Y a mí eso me produce respeto.

Nuestro país nunca antes ha enfrentado amenazas tan complejas como son la descomposición del Estado nacional, palpable en las fracturas regionales y el fin del “pacto igualitario”, la llegada al poder de un proyecto autoritario cuyo objetivo principal es consolidar su hegemonía y no gobernar; y el crimen organizado, descrito como una “tercera economía” por el Estado de la Nación.

Y estas características no solo precarizan el ejercicio del periodismo, sino que ensucian cualquier debate democrático, como acaba de advertir el más reciente Informe del Estado de la Nación.

Sin periodismo libre, y sin garantías para los periodistas, tampoco es posible la democracia. Confío en que este asesinato no quede impune, pero espero también que contribuya a detenernos a tiempo ante el abismo en el cual estamos a punto de caer.

carlos.cortes.z@gmail.com

Carlos Cortés es escritor y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).