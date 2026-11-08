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Columnistas

La silla más importante de la ONU sigue esperando a una mujer

Su campaña ha sido impecable y laboriosa. Parte de una propuesta inteligente, mesurada y efectiva de reforma del más importante organismo multilateral creado por las naciones desde 1945

Nuria Marín Raventós, politóloga y abogada
"Quiero señalar uno de los cambios urgentes que requiere la ONU: reformar el sistema de elección", dice Nuria Marín, y explica por qué. Foto cortesía: Nuria Marín
Nuria Marín Raventós