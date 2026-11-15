La presa en ruta 1 que casi me convierte en motociclista

El 29 de octubre murió un motociclista en la ruta 1. Primero, deseo expresar mis condolencias a su familia.

Ese, para mí, no era un día cualquiera: debía participar en el Women’s Forum, en el Centro de Convenciones, donde me correspondía liderar uno de los tres auditorios. Como vivo en Curridabat, mi primer desafío era llegar a tiempo.

Salí con más de una hora de anticipación, aunque Waze estimaba que el trayecto tomaría 43 minutos. Sin embargo, el tiempo de viaje comenzó a aumentar rápidamente. Lo peor fue entrar en la ruta 1. Vi pasar una ambulancia, vehículos de rescate y oficiales de la Policía de Tránsito: señales inequívocas de que había ocurrido un accidente. Mi primer pensamiento, por razones humanitarias, fue desear que no fuera grave. Pero, de pronto, todo se detuvo y comenzaron las comprensibles llamadas del organizador: “¿Cuánto te falta?”.

Después de casi dos horas atrapada en la presa, y ya desesperada, me dije: “¿Vendrá alguna caravana?, porque vienen mujeres del gobierno”. Y seguí pensando: “Detengo a alguna y le pido el favor de que me lleve”. Labor imposible por la peligrosa forma en que manejan y el armamento de las dos caravanas que, en efecto, pasaron.

Entonces recordé lo que habían hecho dos amigos: uno que debía llegar a una operación y otro que tenía una diligencia judicial. Ambos habían resuelto el problema solicitando a la oficina un motociclista con dos cascos. Así que, tras pedirle perdón a mi madre fallecida –a quien le prometí que nunca viajaría en moto, y menos por una autopista–, decidí seguir su ejemplo. Solo me imaginaba la escena al llegar con tacones y maletín; por dicha, iba en pantalones.

Faltando 20 metros para que llegara el motociclista a mi carro y mientras yo practicaba posturas de acomodo, la vía finalmente se abrió. Llegué casi dos horas tarde y con el corazón en la mano, pero pude ingresar fingiendo la tranquilidad que no tenía. Solo saludé y pregunté: “¿por dónde van?”.

He pensado en soluciones para que nadie exponga su vida (porque, ahí, la gente camina para no llegar tarde) y propongo una vía de salida en caso de accidente: convertir algunas divisiones entre sentidos en movibles que den entrada/salida a un carril contrario, y reingresen a la vía una vez pasado el accidente. No hay expropiaciones y no creo que el costo sea muy alto. Recordemos que esa es la ruta de acceso al aeropuerto. La posibilidad de mantener la circulación en una emergencia se justifica por la cantidad de pasajeros y tripulaciones que transitan por ella.

nmarin@alvarezymarin.com

Nuria Marín Raventós es politóloga.