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Columnistas

La presa en ruta 1 que casi me convierte en motociclista

Salí con más de una hora de anticipación, aunque Waze estimaba que el trayecto tomaría 43 minutos. Sin embargo, el tiempo de viaje comenzó a aumentar rápidamente. Lo peor fue entrar en la ruta 1

Nuria Marín Raventós, politóloga y abogada
Nuria Marín Raventós, politóloga y abogada Foto cortesía: Nuria Marín
Nuria Marín Raventós