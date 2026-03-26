Columnistas

La peligrosa ilusión de las ‘guerras rápidas’

Estados Unidos está empezando a enfrentarse a su propia encrucijada en Oriente Medio y las repercusiones a largo plazo podrían parecerse a la historia de Suez a la inversa: una humillación, seguida de una reconsideración de la política

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Por Harold James
La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia fue concebida como un golpe rápido y quirúrgico para decapitar al liderazgo democráticamente elegido de Ucrania, pero la incompetencia del Ejército ruso convirtió la operación militar especial en un atolladero. Aquí, un tanque de guerra en una calle de Kiev. (ROMAN PILIPEY)







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