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Columnistas

La oposición en ‘shock’: cómo enfrentar la nueva normalidad política de Costa Rica

Como sociedad civil, debemos desenvolvernos más allá de los partidos, pero también debemos trabajar con ellos: es en las urnas donde ganaremos el poder político y derrotaremos al populismo

Grupo de personas conversando, exponiendo sus puntos de vista. Diálogo, discusión, conversación
El llamado de la autora es a salir de nuestros propios círculos y a comunicarnos desde la creatividad, originalidad y honestidad, reconociendo los intereses de la población que vive más allá de los espacios de bienestar metropolitano del Valle Central. Imagen: Shutterstock
Isabel Gamboa Barboza