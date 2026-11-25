No vivo en una urbanización cerrada. En casa, nos callamos cuando tocan el portón los testigos de Jehová. No nos gusta rechazar a la gente por razones religiosas, pero tampoco tenemos tiempo ni paciencia para escuchar su doctrina. Cada vez pasan más personas pidiendo dinero o comida. No sé si su necesidad es real o ficticia. Desconfío de los extraños y, en esa realidad, he perdido la oportunidad de practicar la caridad por miedo a ser engañado, lastimado o convertirme en usuario frecuente de los peticionarios.

En compensación, solamente ayudo cuando estoy seguro de que las personas realmente necesitan auxilio y puedo hacerlo en un entorno seguro. Por tanto, mi hogar no es un lugar donde me sienta a salvo para ser solidario.

He instalado cámaras y rejas: es un pequeño zoo privado donde algunos animales humanos nos refugiamos para vivir y gestionar nuestros temores. Pero las rejas no consiguen contener el miedo. La inseguridad también está afuera, en las calles por las que transitamos sin tener la certeza de regresar a casa. Las vías públicas son territorios donde cualquier cosa puede suceder y no todos los que salen de sus moradas regresan a ellas. De hecho, la vida puede terminar por encargo.

El sicariato es una de las expresiones más estremecedoras de esa realidad: la muerte convertida en mercancía, un servicio que alguien ofrece porque hay quien está dispuesto a pagarlo.

La especialización también existe en el mundo del hampa, y quienes matan a cambio de un precio en efectivo o en especie son, tristemente, parte de un fenómeno económico: si no hubiera demanda, no existiría oferta. El objeto de este negocio es adelantar la muerte de un ser humano fijándole una fecha determinada a su deceso a cambio de un monto.

Es la comercialización de la defunción, algo a lo que el mundo del entretenimiento nos viene acostumbrando desde que nació como industria: cine, televisión, videojuegos. De tal manera que el homicidio forma parte del ecosistema humano mientras sea “fingido”, aunque lo cierto es que la barrera entre lo virtual y lo real tiende a desaparecer y a crear una costumbre por insensibilidad.

Por lo general, aunque no siempre, las personas sicarias (también existen mujeres que se dedican a eso) provienen de hogares donde se difumina la distinción normativa entre lo que es correcto y lo que no, de modo que la frontera es muy tenue.

No hace falta ser un genio para afirmar que existe un sector de la juventud costarricense que prefiere la ley del mínimo esfuerzo para conseguir sus fines inmediatos, sean bienes materiales, lo cual podría agravarse si, además, se consume licor en exceso y drogas ilícitas.

Los eventuales reclutas para ser sicarios no están preparados para competir en una sociedad que demanda muchos requisitos formales y de fondo. Ello genera (aunque no hay dos personas iguales) una suerte de resentimiento societario al sentirse excluidos de la fuerza laboral. Asimismo, hay otros que son abiertamente antisociales y ni siquiera intentan encajar en el modelo neoliberal vigente.

Desde una perspectiva psicológica, la organización criminal ocupa el lugar de la familia afectiva y efectiva que la persona joven no tuvo o que, de haber existido, fue disfuncional. El líder pasa a ser una figura de máximo respeto, un tótem que puede llegar a representar una figura paterna o materna, según el caso. Los miembros de una organización de sicariato sustituyen los vínculos de hermandad y compiten por la atención de esa figura mediante la temeridad, la audacia y la eficiencia de sus actos criminales. En realidad, buscan –a veces sin saberlo– aprobación y afecto. Ignoran que pueden ser eliminados y sustituidos por otros semejantes en un dos por tres.

A diferencia de la persona que no es asesina, que dispone de un lenguaje verbal y corporal capaz de expresar una amplia gama de emociones, el sicario es un piano de una sola tecla: la agresividad. Esta le resulta instrumentalmente útil para su “trabajo”, pues le permite generar respeto dentro de su grupo y sobrevivir. En consecuencia, se reserva cualquier otro sentimiento como un gran secreto, porque expresarlo sería visto como una enorme debilidad y lo expondría ante su gremio como alguien frágil. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de la masculinidad tóxica. Precisamente, esa limitación emocional lo hace sumamente peligroso e impulsivo.

La violencia se expresa en el cuerpo del otro. Si la persona sicaria es psicópata o sociópata, habrá encontrado un trabajo “ideal” para su trastorno psicoafectivo. Si no lo es, iniciará un proceso de “distanciamiento emocional”: dejar de ver al objetivo como un ser humano y considerarlo un trabajo que, si no ejecuta él, realizará alguien más.

La realidad mental del sicario es que llegará un momento en que no sentirá nada al jalar el gatillo y ultimar a una persona. Su concentración estará centrada en no dejar evidencias, evitar que lo capturen y seguir la ruta de escape previamente trazada para poder cobrar el resto del pago. Salvo que su psicopatía se manifieste de otra manera, probablemente se dirá a sí mismo que la víctima merecía morir. Lo hará con tal convicción que logrará autoengañarse y esa noche conciliará el sueño después de ver las noticias.

En el eventual caso de que el autor material sea capturado, lo más probable es que no sepa quién contrató sus servicios, pues de esa información se encarga la agencia intermediaria. Esta tampoco necesariamente conoce la identidad del cliente, ya que la transacción pudo haberse realizado de forma anónima a través de la dark web, utilizando el navegador Tor y pagando con criptomonedas. Así, quien ordena una muerte puede permanecer en las sombras, mientras otro aprieta el gatillo y cobra por hacerlo.

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Jaime Robleto es doctor en Derecho y máster en Derecho Penal.