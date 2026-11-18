La moda de una presidenta puede entretenernos. El rumbo político, económico, social y diplomático del país debería ocuparnos mucho más.

En días pasados, las redes sociales han puesto la vestimenta de la presidenta en el centro de la conversación. La moda tiene historia, lenguaje y mueve un negocio enorme; es natural que nos interese. Pero hay una pregunta más importante: ¿cuánto tiempo dedicamos a comentar cómo luce una mujer en el poder y cuánto a examinar lo que hace el gobierno?

Un metaanálisis de 90 estudios y más de 750.000 noticias comparó la cobertura de mujeres políticas con la de sus colegas hombres y encontró que, en el caso de ellas, la prensa presta mayor atención a su apariencia física y su vida personal.

En el Reino Unido, durante las elecciones de 2010, las candidatas tenían más probabilidad de aparecer en notas centradas en su género y vestimenta que en sus capacidades y experiencia políticas. La evidencia disponible se concentra en Europa y Norteamérica, pero señala un patrón que también merece nuestra atención.

Aunque la conversación sobre moda puede ser entretenida, no debería marcar por sí sola la agenda pública. La atención es limitada y Costa Rica tiene asuntos urgentes que necesitan espacio. En setiembre, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica, registró la inseguridad y la delincuencia como el principal problema para el 39,1% de las personas consultadas. El lamentable asesinato del periodista Camilo Rodríguez es un ejemplo muy preocupante de esa violencia. El móvil aún no se ha establecido y corresponde a las autoridades investigarlo con rigor, sin especulaciones.

También requieren atención las condiciones de cientos de centros educativos que iniciaron el curso lectivo con órdenes sanitarias y sin un proyecto asignado para atenderlas. En la CCSS, la espera promedio para una consulta externa con especialista llegó a 573 días y más de 200.000 personas aguardaban una cirugía. Son problemas de larga data, pero siguen necesitando respuestas y seguimiento.

A eso se suman decisiones actuales: el proyecto de presupuesto para 2027 reduce recursos para Seguridad Pública, Justicia y Paz y el Poder Judicial, aunque la seguridad sea una prioridad declarada. También debemos examinar la agenda internacional de la presidenta: qué objetivos se plantea, qué compromisos logra y qué beneficio queda para Costa Rica. Esas preguntas nos ayudan a evaluar el rumbo del país.

Miguel de Unamuno escribió: “No te cuides en exceso del ropaje; de escultor, no de sastre, es tu tarea”. La moda puede darnos conversación, pero el desarrollo político, económico, social y diplomático de Costa Rica debería ser el ropaje que examinemos con más cuidado. Hay mucha tela por cortar; dediquemos nuestra atención a lo que más importa.

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María L. Ávila Agüero es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.