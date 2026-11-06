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Columnistas

La llamada viene de adentro, doña Laura

El problema de mando no se resuelve regañando a la oposición, a ‘la izquierda’ ni a ‘los comunistas’. Se arregla puertas adentro, con un gabinete que ejecute lo que ordena y una bancada que vote lo que promete

La presidenta Laura Fernández defendió los ajustes al presupuesto nacional ante la disminución de los ingresos del Estado y descartó recurrir a un mayor endeudamiento.
La presidenta Laura Fernández no ha cumplido seis meses en Casa Presidencial y su propio partido ya habla de su reemplazo. YouTube
Jasson Muir Clarke