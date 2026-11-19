El precedente que está sentando el gobierno de la continuidad es muy grave. Es grave para las universidades, pero, sobre todo, es grave para la institucionalidad del país y para la credibilidad que, de ahora en adelante, tengan los acuerdos a los que cualquier sector o institución llegue con el gobierno.

Por medio de su fracción legislativa, el gobierno Fernández-Chaves está dejando de pagar ¢16.096 millones a las universidades públicas para los presupuestos 2026 y 2027. Estos recursos corresponden a fondos por ¢64.385 millones para inversiones de capital que las universidades aceptaron postergar para contribuir con el Ministerio de Hacienda durante la crisis de la pandemia. Esta postergación se hizo con el compromiso claro y explícito de que esos recursos postergables serían devueltos a las universidades en ocho desembolsos a partir del ejercicio presupuestario de 2026.

Así se estableció con toda claridad en el Acuerdo de la Comisión de Enlace firmado el 20 de noviembre de 2025. Por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, firmaron el acuerdo José Leonardo Sánchez, entonces como hoy ministro de Educación Pública; Paula Bogantes, entonces como hoy ministra de Ciencia y Tecnología; Marlon Navarro, entonces como hoy viceministro de Planificación, y Rudolf Lücke, entonces ministro de Hacienda, hoy miembro de la Junta Directiva del Banco Central, nombrado por el actual gobierno.

Imposible más claro: en un gobierno de la continuidad, en el que se mantienen en sus cargos tres de los cuatro ministros que firmaron el acuerdo (y donde quien hoy es ministro de Hacienda ocupaba entonces la Presidencia de la República), simplemente, sin siquiera un sonrojo, se incumple el pago acordado, se viola el acuerdo y se desconocen las firmas estampadas por los ministros.

Si el gobierno nos dice que las firmas de sus ministros no valen nada, si el gobierno nos dice que tampoco vale un acuerdo formal y legítimo firmado con las y los rectores de las universidades públicas, entonces, ¿qué vale para el gobierno de la continuidad?

Esto sienta un precedente muy peligroso para cualquier persona, cualquier institución, empresa o país que vaya a firmar un acuerdo con el Gobierno de Costa Rica, porque, ¿cómo saber si el acuerdo se respetará? ¿Cómo confiar?

leonardogarnier@gmail.com

Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).