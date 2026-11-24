Hacienda insiste en aprobar cuanto antes US$13.500 millones en eurobonos, aprovechando que Fitch elevó la calificación de Costa Rica de BB a BB+. Argumenta que así obtendría tasas más bajas y aliviaría la presión sobre el mercado financiero nacional. Pero una tasa nominal menor no significa necesariamente financiamiento más barato para el país.

No es correcto comparar una tasa del 6% en dólares con otra del 9% en colones. Existe un descalce de monedas: el Gobierno recauda impuestos en colones, pero debe pagar la deuda externa en dólares. Una depreciación futura puede encarecer su servicio y anular la aparente ventaja.

Incluso entre títulos en la misma moneda, la ventaja externa puede ser mínima. En marzo de 2023, Hacienda colocó US$1.500 millones en eurobonos con rendimiento del 6,55%, frente a una referencia interna en dólares cercana al 6,73%. La diferencia, de 18 puntos básicos, equivalía mecánicamente a US$2,7 millones anuales; la emisión externa tuvo gastos de colocación y contratación superiores a US$2,4 millones. No basta con comparar tasas: hay que considerar precios, comisiones, plazos, amortizaciones y opciones realmente disponibles. Y algo similar sucede con emisiones anteriores.

También suele omitirse el efecto cambiario sobre la economía y, principalmente, sobre las finanzas públicas. Según una estimación del Banco Central divulgada en 2024, la apreciación del colón en 2023 redujo los ingresos tributarios en unos ¢236.000 millones, mientras disminuyó en ¢136.000 millones el gasto en intereses de deuda en moneda extranjera. El efecto fiscal neto fue una pérdida cercana a ¢100.000 millones, equivalente al 0,21% del PIB. Hacienda ahorró en intereses por el dólar barato, pero perdió todavía más en recaudación.

Es probable que la apreciación no pueda atribuirse exclusivamente a los eurobonos. Sin embargo, una investigación propia plantea que el cambio de posición cambiaria del gobierno desde 2022, favorecido por el financiamiento externo para pagar gasto corriente, fue el factor determinante que dio inicio y fortaleció la revaluación; sin que una apropiada política monetaria contrarrestara suficientemente su amplificación ni las expectativas consecuentes.

Pero lo que este análisis simple deja por fuera es, por una parte, las consecuencias fiscales que se generaron, por el deterioro de los ingresos antes mencionado y, sobre todo, por el enorme daño que esta revaluación ha venido a ocasionar a toda la estructura económica y a la destrucción de los balances empresariales.

El mecanismo es claro: cuando Hacienda convierte préstamos externos a colones, aumenta la oferta de divisas; cuando usa esos recursos para pagar obligaciones en dólares, evita demandarlas en el mercado.

Ambas vías pueden presionar el tipo de cambio a la baja. Una apreciación excesiva y persistente perjudica a exportadores, productores que compiten con importaciones y empresas que reciben dólares y pagan costos en colones. Como afecta la inversión, el empleo y la producción, también erosiona la recaudación futura.

Hay otro principio de prudencia fiscal que se ha debilitado: los gastos ordinarios deben cubrirse, normalmente, con ingresos ordinarios. Endeudarse para infraestructura e inversiones cuyos beneficios perduran puede justificarse; pero hacerlo sistemáticamente para financiar consumo corriente traslada la cuenta a los contribuyentes del mañana, algo moralmente inaceptable.

La pandemia abrió una excepción comprensible: en 2020, el FMI aprobó financiamiento de emergencia como apoyo presupuestario para necesidades sanitarias y sociales. El problema ha sido convertir esa excepción en costumbre y usar deuda externa para posponer los ajustes estructurales.

Refinanciar obligaciones caras con otras efectivamente más baratas puede ser razonable; pero financiar déficits corrientes recurrentes sin corregirlos, no. Tampoco está suficientemente demostrado que los US$13.500 millones propuestos sustituyan íntegramente deuda existente más cara, en vez de aumentar el saldo total.

Se afirma que el mercado interno no podría absorber más colocaciones sin disparar las tasas. Hay que demostrarlo. Hacienda colocó internamente más de ¢4 billones equivalentes en 2025. Esto no prueba capacidad ilimitada, pero exige evaluar emisiones escalonadas, distintos plazos y monedas, lo cual requiere especial pericia en el manejo de la estrategia fiscal.

En 2024, sin nuevas emisiones de eurobonos, el Gobierno se financió internamente sin aumentos significativos de tasas, al tiempo que el Banco Central (BCCR) también efectuó operaciones de esterilización monetaria. Estas experiencias deben analizarse, incluidos sus costos.

Además, las tasas internas no son inmutables: dependen también de la tasa de política monetaria, el encaje y la liquidez que administra el Banco Central. ¿Quién nos garantiza que la diferencia en tasas, especialmente cuando son de unos cuantos puntos básicos, no es producto de un manejo inadecuado de la tasa de política monetaria? No cabe presentar el endeudamiento externo como única salida razonable.

Lo más grave sería descargar el ajuste desordenadamente sobre el gasto, con tantas obligaciones sociales pendientes. Solo como un ejemplo pernicioso: el Estado de la Nación 2026 registra una deuda estatal con la CCSS cercana a ¢4,4 billones a mayo de 2025, más del doble de la reportada en 2022, mientras persisten listas de espera, dificultades de atención y restricciones presupuestarias. Esto pareciera sugerir que el gobierno estaría ocultando, con este mecanismo, una parte importante del gasto.

La pregunta no es solo cuánto ahorra Hacienda en intereses, sino cuánto cuesta la estrategia al conjunto de la economía, qué riesgos lega a futuras generaciones y cómo afecta las obligaciones del Estado.

La deuda externa puede convenir si favorece la inversión y ofrece menores costos efectivos, mejora los vencimientos o financia inversión productiva, pero utilizarla indiscriminadamente para gasto corriente debería ser absolutamente excepcional y sostenible, como en el caso de la pandemia de covid-19.

Antes de autorizar US$13.500 millones adicionales, se requiere una evaluación transparente de costos, alternativas internas, riesgos cambiarios, destino de los fondos y efectos fiscales y productivos. Porque una deuda aparentemente más barata para Hacienda puede resultar mucho más cara para Costa Rica.

dmelendez@cefsa.cr

Dennis Meléndez Howell es economista.