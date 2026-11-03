AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Columnistas

La etiqueta de ‘comunista’ se adueña de la campaña en Florida

El verdadero debate no debería enfocarse en acusaciones ideológicas de dudosa credibilidad, sino en los problemas reales: el costo de la vivienda o los seguros, el malestar económico generado por el alza en el precio del petróleo o el acceso insuficiente al cuidado de la salud

Estados Unidos celebra este 3 de noviembre las elecciones de medio período de 2026, en las que demócratas y republicanos disputan el control del Congreso.
Estados Unidos celebra este 3 de noviembre las elecciones de medio periodo, en las que demócratas y republicanos disputan el control del Congreso. MICHAEL M. SANTIAGO
Andrés Hernández Alende

FIRMAS PRESS.- Parodiando la célebre frase de Carlos Marx y Federico Engels que da inicio al Manifiesto Comunista, podemos afirmar que, en estos días de elecciones al Congreso de Estados Unidos y a otros puestos políticos, un fantasma recorre la Florida: el fantasma del comunismo.

En efecto, los anuncios de los candidatos republicanos a diferentes cargos públicos en “el estado del sol” utilizan hasta el cansancio advertencias contra el “comunismo” y el “socialismo” dirigidas al público votante.

Es una burda estrategia de movilización política, con tintes macartistas, orientada principalmente a conectar con los electores hispanos en la región meridional del estado.