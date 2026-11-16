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Columnistas

La derrota de MAGA en las elecciones de medio periodo no cambiará el curso de la historia

La derrota de Trump apenas deja al descubierto una crisis mucho más profunda: la desintegración del consenso liberal, las fracturas sociales y la falta de una alternativa política viable

WASHINGTON, D. C. – 2 de noviembre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln el 2 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. A un día de que los estadounidenses acudan a las urnas en unas trascendentales elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump realiza un último esfuerzo para mantener el control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes y el Senado durante el resto de su segundo mandato.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso el pasado 2 de noviembre, en vísperas de las elecciones de medio periodo. FINN GOMEZ
Slavoj Zizek