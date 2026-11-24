Por años, la discusión pública en Costa Rica y Centroamérica ha abordado el deterioro de los servicios sociales como si fuese un fenómeno puramente doméstico. Escuchamos repetidamente que el financiamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, la inversión en infraestructura educativa y el sostenimiento de nuestras instituciones democráticas enfrentan barreras insuperables por “falta de recursos”.

Sin embargo, enfocar la crisis desde la estrechez local soslaya una realidad estructural: la asfixia del Estado de bienestar en las pequeñas democracias está íntimamente ligada a la arquitectura financiera e institucional del capitalismo global contemporáneo.

Mientras nuestras naciones discuten ajustes fiscales regresivos que impactan a la clase media y a los sectores más vulnerables, la riqueza global se concentra en proporciones inéditas.

Las dinámicas de evasión y elusión transnacional privan a los Estados en desarrollo de ingresos decisivos para garantizar el contrato social. Frente a este escenario, la reciente celebración, en la capital francesa, de la primera Cumbre de París contra la Oligarquía Internacional plantea una interpelación ineludible para el debate costarricense.

El encuentro, impulsado por el economista Gabriel Zucman y que reunió a referentes globales como los Premios Nobel Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Esther Duflo, junto a pensadores de la talla de Thomas Piketty, Jayati Ghosh y Naomi Klein, además de líderes políticos como el expresidente chileno Gabriel Boric –quien se integró a la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT)–, marcó un hito al trasladar la discusión económica desde la abstracción académica hacia la acción cívica.

La premisa central del foro es clara: las severas disparidades tributarias y la concentración de poder no son el resultado ineludible de leyes naturales de mercado, sino el producto de decisiones políticas deliberadas que pueden y deben ser corregidas.

Para una nación como Costa Rica, que construyó su identidad e institucionalidad sobre la premisa de la equidad social y la paz, los consensos emanados de París ofrecen tres líneas de acción fundamentales.

En primer lugar, la Cumbre propuso un piso tributario internacional a las fortunas exorbitantes. Impulsada por especialistas como Gabriel Zucman, la iniciativa plantea un gravamen mínimo anual del 2% sobre los mayores patrimonios globales, acompañado de un impuesto extraordinario de regularización para corregir décadas de tasas efectivas desproporcionadamente bajas en comparación con las que pagan las familias trabajadoras y las pequeñas empresas.

Para Centroamérica, donde la recaudación fiscal suele recaer de manera desproporcionada sobre el consumo indirecto, sumarse a los acuerdos globales de justicia tributaria representa la clave para financiar la sanidad pública, la seguridad ciudadana y la educación, sin asfixiar la economía productiva local.

En segundo lugar, el foro enfatizó en la necesidad urgente de blindar la independencia de los medios de comunicación y la libertad de información. En un entorno regional donde el debate público sufre crecientes presiones por la concentración de propiedad de medios y el uso instrumental de plataformas digitales, proteger el periodismo independiente resulta indispensable. La información no es una mercancía susceptible de monopolización, sino una infraestructura pública esencial para la vida democrática.

En tercer lugar, París puso sobre la mesa la democratización de la inteligencia artificial. La infraestructura tecnológica y los algoritmos que hoy reconfiguran la economía global se han alimentado del conocimiento acumulado durante siglos por la humanidad. Sin embargo, su control amenaza con quedar confinado en un puñado de corporaciones y multimillonarios que imponen un canon digital a Estados y ciudadanos.

La propuesta de trasladar la gobernanza de estas herramientas hacia fundaciones sin fines de lucro al servicio del bien común busca evitar que países en desarrollo queden reducidos a meros consumidores dependientes en la nueva era tecnológica.

La tentación de considerar estos debates como lejanos a la realidad costarricense es un error estratégico. Centroamérica vive hoy un momento crítico donde la fragilidad institucional y las brechas socioeconómicas amenazan la estabilidad política. Costa Rica ha sido históricamente un faro de estabilidad e institucionalidad republicana; no obstante, esa condición no se preserva por inercia, sino mediante el financiamiento sólido y equitativo de su modelo social.

Exigir reglas fiscales internacionales justas, defender la soberanía digital y respaldar iniciativas de justicia tributaria global no es una postura retórica: es la defensa pragmática de la democracia costarricense.

Si el país aspira a preservar la calidad de su educación, la universalidad de su salud y la fortaleza de sus instituciones, debe mirar hacia los foros internacionales donde se debate la equidad del siglo XXI.

El futuro del Estado de derecho se juega tanto en nuestras aulas y hospitales como en la capacidad de la comunidad internacional para poner límites al privilegio sin fronteras.

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Juan Pablo Ferrari es periodista y consultor.