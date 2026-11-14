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Columnistas

La credibilidad también se presupuesta

El Estado ofrece un horizonte que sus propias decisiones vuelven incierto

Andrés Fernández Arauz, economista y columnista de La Nación
Distribuir una obligación en ocho años puede facilitar su cumplimiento, pero no sirve de mucho si los primeros pagos desaparecen, razona Andrés Fernández Arauz. Foto cortesía: Andrés Fernández Arauz
Andrés Fernández Arauz