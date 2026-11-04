Jean-Luc Picard, de ‘Star Trek’: una lección de autoridad para tiempos de intolerancia

Star Trek me ha acompañado desde niña y, de adulta, la sigo disfrutando. Le tengo el cariño que se les guarda a las cosas que han estado presentes en distintas etapas de la vida. Entre sus personajes, Jean-Luc Picard ocupa un lugar especial por su manera de ejercer la autoridad.

De él me impresionaba, sobre todo, la capacidad de limitar su propio poder. Era el capitán. Podía dar órdenes y tenía los medios para hacerlas cumplir. Aun así, aceptaba que su rango no lo autorizaba a hacer cualquier cosa. Escuchar era parte de su trabajo. Una objeción merecía ser considerada aunque complicara la decisión que él quería tomar. Cuánto necesitamos recordar eso cuando nos corresponde ejercer un cargo de jerarquía.

Picard encarnaba la confianza en la convivencia que atraviesa la saga creada por Gene Roddenberry. En su nave, seres distintos trabajaban juntos y compartían responsabilidades. Entenderse requería esfuerzo. La paz exigía negociar y reconocer que los demás también tenían razones, incluso cuando resultaba difícil aceptarlas.

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