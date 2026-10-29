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Columnistas

Javier Milei, un político incendiario

Por si no había suficiente tensión en Europa, el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó de visita a España, en concreto a Madrid, armado con más pirotecnia

Javier Milei
La ordinariez y las faltas de respeto de Javier Milei no han sentado bien en España, nación con una democracia bien engrasada desde el fin de la dictadura franquista, asegura la autora. STRINGER
Gina Montaner

FIRMAS PRESS.- Media Europa arde en medio de la polarización política. Basta ver las imágenes que salen de las diversas ciudades francesas, donde, según denuncia el presidente Emmanuel Macron, los grupos de la ultraizquierda incendian indiscriminadamente papeleras y monumentos.

Macron también culpa al presidente estadounidense, Donald Trump, siempre proclive a echar más leña al fuego con una retórica inflamada contra las democracias europeas. En eso, el republicano y su homólogo ruso, Vladímir Putin, están sincronizados. Todo lo que sea agitar la desestabilización global, con revoltosos en los dos extremos del espectro político, beneficia a los gobernantes para quienes cualquier excusa es buena con tal de que triunfe el autoritarismo.

Por si no había suficiente tensión en una Europa atrapada en la alianza Washington-Moscú, con Ucrania como la víctima más visible y dañada por este tándem, el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a España, en concreto a Madrid, armado con más pirotecnia. Que no quede por falta de políticos pirómanos. Se ha tratado del sétimo viaje del argentino a la península, ya que desde hace un tiempo ha estrechado lazos con Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista Vox.