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Columnistas

¿Existe ya una vacuna contra el cáncer? Esta es la respuesta desde la ciencia

Es la primera vez que una vacuna personalizada contra el cáncer da resultados positivos en un estudio tan grande y frente a una enfermedad tan agresiva como el melanoma

La vacunación contra ciertas proteínas presentes en las células cancerosas podría potenciar la respuesta de las células T frente a los tumores.
Los científicos fabrican la vacuna a la medida de cada quien. En el caso del estudio cuyos resultados se presentaron el 24 de octubre en Madrid, los pacientes tenían un agresivo tipo de cáncer llamado melanoma. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
María José Durán

El 24 de octubre, se presentaron en Madrid los resultados de una vacuna contra el cáncer que muchos llevaban meses esperando.

Incluso antes de mostrar los datos, las acciones de Moderna subieron en casi un 300% e inmediatamente todas mis clases empezaron a incluir un “corte comercial” para hablar de la vacuna.

Claro, es la primera vez que una vacuna personalizada contra el cáncer da resultados positivos en un estudio tan grande y frente a una enfermedad tan agresiva como el melanoma. Pero, ¿cómo puede una vacuna evitar que un tumor regrese? Puede sonar lejano o técnico, pero no hace falta ser científico para entenderlo.