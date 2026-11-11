AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Columnistas

El precio oculto de los accidentes de motocicleta en Costa Rica

Según el Anuario 2025 del Cosevi, hubo 12.073 accidentes con víctimas que involucraron motos, 33 diarios y casi dos de cada tres de los ocurridos en el país

Jaime García, director para América Latina del Índice de Progreso Social.
"Pensemos en alguien de 25 años que muere camino al trabajo o sobrevive con una discapacidad. Se pierden años de vida, de formación, de productividad y de autonomía. El costo alcanza a la familia que cuida, al empleador, a los servicios de salud y a toda la sociedad", razona Jaime García. Jaime García
Jaime García