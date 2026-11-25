La independencia judicial es un principio fundamental del Estado de derecho que garantiza que jueces y tribunales resuelvan los casos con imparcialidad, sin presiones, amenazas ni interferencias externas de los poderes políticos, económicos, sociales o mediáticos. Es, además, la base para la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

Por tanto, la independencia del Poder Judicial es un componente esencial del derecho fundamental a un juicio imparcial y del Estado constitucional moderno.

En efecto, la independencia y la imparcialidad de los jueces no constituyen un derecho ni una concesión que se les otorga en beneficio propio, sino que se justifican exclusivamente por la imperiosa necesidad de que puedan ejercer su función de celadores del Estado de derecho y guardianes de los derechos fundamentales de las personas, sin interferencias ajenas.

La independencia judicial tiene tres vertientes fundamentales: la externa, la financiera y la interna. En este texto me referiré brevemente a las dos primeras.

Además de la independencia respecto de los otros poderes, la jurisprudencia de la CIDH y de la Corte Europea, así como los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (en adelante, “Principios básicos”), reconocen las siguientes garantías derivadas de la independencia judicial: a) un adecuado proceso de nombramiento, b) la inamovilidad en el cargo, y c) la protección contra presiones externas (véanse los casos Campbell and Fell vs. The United Kingdom y Langborger vs. Sweden, de la Corte Europea de Derechos Humanos, y el caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, 1999, párrafos 129 y 130).

A estas garantías debe agregarse la independencia financiera, sin la cual las demás no serían posibles.

La independencia respecto de otros poderes

La dialéctica entre el Poder Judicial y los otros Poderes y entes públicos tiene una particularidad que lo hace muy sensible a sus influencias.

En efecto, los otros poderes del Estado están estrechamente vinculados a los partidos políticos. La judicatura, en cambio, no tiene acceso directo ni inmediato a ellos. Por tanto, es fácil concluir que tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa disponen de mecanismos políticos e informales que les permiten neutralizar al Poder Judicial. Este último no puede negociar, pero sí tiene la potestad de resolver conflictos y desempeña un papel determinante en el mantenimiento del equilibrio entre los poderes del Estado.

No obstante, este principio fundamental del Estado de derecho puede debilitarse por la voluntad política convergente del Poder Ejecutivo y del órgano legislativo, dado que ambos inciden, directa o indirectamente, en el nombramiento de los magistrados, así como en la elaboración y aprobación de los presupuestos del Poder Judicial.

En este sentido, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado lo siguiente:

“73. Esta Corte considera que uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces. Para ello, los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para su destitución. Los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen que: ‘La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura’” (Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero del 2001, párrafo 73).

La independencia financiera

Por otra parte, el ejercicio de la función materialmente jurisdiccional requiere de toda una infraestructura administrativa que permita cumplir el precepto constitucional de impartir justicia de forma pronta y cumplida.

Al respecto, la Sala Constitucional ha precisado:

“Esto es lo que se ha denominado el ‘servicio público de administración de justicia’. Así, el soporte o aparato administrativo auxiliar que les permite a los jueces y tribunales dictar sus resoluciones conforma dicho servicio. El concepto está referido a los perfiles administrativos de la función jurisdiccional, tales como la organización y el funcionamiento de los tribunales; la logística –avituallamiento y suministros–, y el manejo, la gestión o la administración eficiente y eficaz de los despachos judiciales para evitar las dilaciones indebidas o injustificadas en la tramitación de la causa, así como la función administrativa ejercida por los órganos administrativos del Poder Judicial (…)" (voto 7965-2009).

En conclusión, la independencia financiera del Poder Judicial garantiza su funcionamiento sin intromisiones indebidas de los poderes políticos, pues impide que estos eliminen o rebajen las partidas presupuestarias destinadas a financiar sus gastos.

Por tanto, los jueces no deben vivir bajo el temor de que sus salarios puedan ser rebajados o incluso suprimidos como represalia política del Poder Ejecutivo o del Congreso por haber dictado sentencias contrarias a sus intereses partidarios o personales. Tampoco deben temer que se eliminen o limiten sustancialmente los recursos humanos y materiales necesarios para el ejercicio eficiente de sus cargos.

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Rubén Hernández Valle es abogado constitucionalista.