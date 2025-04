El papa Francisco y el ‘desmadre’ de los jóvenes

Durante la reunión con obispos centroamericanos, en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 en Panamá, el papa Francisco hizo la siguiente reflexión: “Los jóvenes se encuentran sumergidos en situaciones altamente conflictivas y de no rápida solución: violencia doméstica, femicidios, bandas armadas y criminales, tráfico de droga, explotación sexual de menores y de no tan menores, etcétera, y duele constatar que, en la raíz de muchas de estas situaciones, se encuentra una experiencia de orfandad fruto de una cultura y una sociedad que se fueron ‘desmadrando’. Sin madre; los dejó huérfanos. Hogares resquebrajados tantas veces por un sistema económico que no tiene como prioridad a las personas y el bien común, y que hizo de la especulación su paraíso, desde donde seguir engordando sin importar a costa de quién. Así, nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador”.

