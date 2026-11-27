En el prefacio de Capitalismo y democracia ( edición de 1982 ), Milton Friedman, Nobel de Economía de 1976, argumenta que solo las crisis generan cambios reales. Cuando surgen, “las acciones que se emprendan dependen de las ideas que haya en el entorno”. La clave, añado, está en su índole.

No lo cito por admiración, sino por la relevancia actual de su frase. Aunque no estamos ante una crisis inevitable, los nubarrones la presagian, en múltiples ámbitos. Mejor actuar a tiempo. Pero ¿dónde están y cómo son las ideas? Respuesta: el vacío impera.

Si ante problemas agudos y urgentes, como el desfinanciamiento de las pensiones, la inseguridad o el desempleo, el déficit es notorio, resulta casi absoluto en la tarea de amplio espectro: abordar los grandes desafíos estructurales (ambientales, demográficos, tecnológicos, económicos, sociales) y transformar o remozar los fatigados modelos de desarrollo, distribución, participación y gobernabilidad actuales.

El liderazgo de esta misión corresponde al gobierno. Debería nutrirse de reflexiones, diagnósticos, propuestas e iniciativas diversas, para elaborar síntesis lúcidas. Sin embargo, está inmerso en los artilugios mediáticos, el traslado de culpas, la erosión institucional, la confrontación y la acumulación de poder. Ha desdeñado la buena gestión del hoy, pero todavía más las iniciativas para el mañana. Mientras, los demás actores –políticos, académicos, gremiales e intelectuales– carecen de la articulación debida para hacerlo, al menos por ahora.

En un reciente artículo , Nicolas Guilhot, profesor de historia intelectual en el Instituto Universitario Europeo , afirma que la cultura política actual “ha perdido la capacidad de discernir un futuro redentor, más allá de un horizonte de crisis”. Está centrada en “la derrota de un enemigo”, a menudo ficticio. Resultado: “Las teorías conspirativas se propagan y convierten en la única visión posible de la historia”; es decir, en las ideas dominantes del entorno.

Su pesimismo, que refiere al ámbito global, toca también el nacional. En esta coyuntura, el deber ciudadano y democrático no es solo resistir los embates corrosivos, sino construir soluciones. La ruta comienza por superar las trampas de la crispación, la polarización y el odio, para crear ámbitos comunes de regeneración.

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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.