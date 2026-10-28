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Columnistas

El malestar europeo: cuando los viejos consensos ya no alcanzan

Los viejos consensos institucionales ya no bastan para contener las demandas de una ciudadanía golpeada por la inflación, el deterioro del Estado del bienestar y las exigencias de una economía de guerra

Simpatizantes del movimiento estudiantil bailan en un parque frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado, el 26 de octubre de 2026.
En Serbia, un movimiento de protesta liderado por estudiantes logró una contundente victoria en las elecciones parlamentarias. Aquí, simpatizantes del movimiento estudiantil bailan en un parque frente al Parlamento de Serbia, en Belgrado, el 26 de octubre. ANDREJ ISAKOVIC
Constantino Urcuyo

Los sistemas políticos europeos se desestabilizan ante las protestas que surgen de diversos movimientos sociales.

España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Albania, Grecia y Serbia estallan en protestas que reflejan motivos comunes y revelan la interacción de diversas crisis que aceleran otras nacionales preexistentes.

Ignorar la singularidad de cada país impide comprender la diversidad de sus trayectorias. Las crisis nacionales conservan su dinámica propia, sus raíces históricas y sus lógicas sociológicas.