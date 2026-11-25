“Se me va a pasar”. A veces, esa es la respuesta cuando alguien pregunta desde cuándo le duele o por qué duerme tan mal. Ahí queda la conversación. La consulta, para después.

El 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, suele pasar casi inadvertido. Cuando se habla de la salud de los hombres, casi siempre sale el tema de la próstata. Hay razón para hablar de ella. En Costa Rica, 481 hombres murieron por cáncer de próstata en 2024. Interesa saber qué pasa antes de la consulta, sobre todo cuando lo que cuesta es pedir ayuda.

En la Encuesta Actualidades 2023 de la UCR, uno de cada cinco hombres dijo que había pensado en buscar ayuda por su salud mental en el último año. De ellos, menos de la mitad llegó a consultar. Entre las razones estaban la falta de dinero, las dudas y el poco tiempo. Y si desde niño le enseñaron que tiene que arreglárselas solo, cuesta todavía más pedir ayuda.

En Costa Rica, 319 de las 398 personas que murieron por suicidio en 2024 eran hombres. Ese año, también fueron hombres 802 de las 880 víctimas de homicidio doloso. Son problemas distintos. Los pongo aquí porque los dos forman parte de una conversación sobre la salud de los hombres que se debería tener fuera del consultorio.

Según la encuesta del IAFA de 2022, uno de cada tres hombres dijo haber tomado alcohol en el último mes, frente a poco más de una de cada cinco mujeres. El consumo de cannabis en ese periodo fue de 7,1% en hombres y de 1,7% en mujeres. En otra encuesta de ese mismo año, el 12,9 % de los hombres de 15 años o más fumaba, frente al 4,1 % de las mujeres.

La obesidad es otro problema. Según la OMS, en 2024 vivían con obesidad 940 millones de adultos en el mundo, cerca del 16%. En Costa Rica, la encuesta de la Caja de ese año estimó que el 26,7% de los hombres y el 38,4% de las mujeres de 20 años o más vivían con obesidad. El problema es de tal magnitud que medicamentos como la semaglutida, del grupo de los GLP-1, que pueden ayudar a tratar la obesidad, son ahora un mercado muy lucrativo. Debe recetarlos un profesional de salud facultado para prescribir, después de valorar a la persona y con seguimiento, ya que muchos los usan a la libre y eso es peligroso.

El INEC proyecta para 2026 una esperanza de vida al nacer de 78,7 años para los hombres y de 83,7 para las mujeres. Esos cinco años de diferencia tienen muchas causas. Entre todas las preguntas que abre esa brecha, me quedo con una que podemos atender desde ya. ¿Qué pasa entre el día en que un hombre se da cuenta de que algo anda mal y el día en que por fin llega a consulta?

La próxima vez que alguien nos diga “se me va a pasar”, quizá valga la pena preguntarle: “¿Desde cuándo te sentís así?” o “¿querés que te acompañe?”. Y a quienes trabajamos en salud nos toca ofrecer citas en horarios que la gente pueda usar y escuchar con atención cuando llega. Quisiera que ese hombre pudiera consultar cuando algo le preocupa, mucho antes de sentir que ya no puede más.

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María L. Ávila Agüero es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.