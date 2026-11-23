Una democracia no debería necesitar héroes para funcionar. La valentía, por admirable que resulte como virtud individual, no debería constituir un requisito para el ejercicio de los derechos humanos. Cuando lo es, conviene preguntarnos menos por la capacidad moral de quienes ejercen esos derechos y más por las condiciones políticas que hacen necesaria semejante capacidad.

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez, cuyo móvil todavía corresponde esclarecer a las autoridades judiciales, debería suscitar en Costa Rica una reflexión que trascienda la legítima indignación que provoca el crimen: ¿cuánta valentía comienza a exigir nuestra sociedad a quienes pretenden ejercer sus derechos?

Hemos naturalizado de tal manera la precariedad en el ejercicio de ciertas libertades que hemos terminado por celebrar –y hasta glorificar– como virtudes individuales aquello que debería constituir una garantía institucional. Admiramos la valentía de quien denuncia, la audacia de quien investiga y el coraje de quien disiente, pero pocas veces problematizamos las condiciones que convierten esas acciones en actos de valentía. Máxime en un contexto democrático como el costarricense.

Desde un enfoque de derechos humanos, esta situación resulta particularmente inquietante. Los derechos no fueron concebidos como recompensas al coraje ni como privilegios reservados a quienes cuentan con la disposición psicológica para afrontar determinados riesgos. Su vocación de universalidad supone, precisamente, que puedan ser ejercidos con independencia de las cualidades personales de sus titulares.

Cuando el ejercicio de un derecho exige heroísmo, su universalidad comienza a erosionarse.

Se produce, entonces, algo así como la privatización del costo de la libertad. La persona debe administrar individualmente los riesgos derivados del ejercicio de un derecho cuya garantía corresponde al Estado. La libertad continúa siendo reconocida jurídicamente, pero el precio de ejercerla comienza a trasladarse a quien la reivindica.

Esta circunstancia introduce una forma de desigualdad política escasamente discutida: la desigualdad ante el riesgo de ejercer los derechos. Dos personas pueden ser titulares de una misma libertad y, sin embargo, encontrarse en condiciones radicalmente distintas para ejercerla. La igualdad jurídica puede coexistir, así, con una profunda desigualdad en las posibilidades materiales de participación democrática.

El miedo adquiere, en este contexto, una dimensión política. Su eficacia como mecanismo de poder no reside exclusivamente en conseguir que las personas actúen de determinada manera, sino también en conseguir que renuncien anticipadamente a actuar. No necesita prohibir aquello que consigue que dejemos de hacer.

De ahí que el deterioro de una democracia no siempre se manifieste mediante la derogación de derechos, la censura institucionalizada o la ruptura del orden constitucional. También puede producirse silenciosamente, poco a poco, mediante la acumulación de pequeñas renuncias individuales: la denuncia que no se interpone, la investigación que no se emprende, la pregunta que no se formula o la opinión que se decide callar, como ha sucedido con varias personas con perfiles sobre opinión política en redes sociales.

Ninguna de esas renuncias aparece necesariamente en las estadísticas sobre violaciones de derechos humanos. Sin embargo, todas pueden contribuir a reducir el espacio efectivo de la libertad.

La responsabilidad democrática del Estado no se agota, por tanto, en abstenerse de vulnerar derechos ni en sancionar a quienes los vulneran. Comprende también la construcción de condiciones que permitan ejercerlos sin que ello implique asumir riesgos extraordinarios. Y en esto estamos viendo serias deficiencias.

Esto no supone desconocer el valor de la valentía, desde luego. Supone cuestionar su transformación en una condición de acceso a la ciudadanía efectiva.

Quizá uno de los indicadores menos explorados de la calidad de una democracia sea, precisamente, la cantidad de valentía que exige a sus habitantes para ejercer sus libertades.

Una sociedad verdaderamente comprometida con los derechos humanos no debería aspirar únicamente a multiplicar el número de personas valientes, sino a reducir las circunstancias que hacen indispensable su valentía.

Porque la conquista democrática no consiste solamente en garantizar el derecho a hablar, sino también en garantizar que, para hacerlo, no tengamos que convertirnos en héroes.

josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr

José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, M. Sc. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).