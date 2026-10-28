El cargo público no da derecho a imponer las creencias propias

Una mujer llega a pedir atención después de una violación. No necesita que el Estado agregue obstáculos a una experiencia que ya le arrebató el control sobre su cuerpo. Necesita atención médica oportuna, información clara y la posibilidad de decidir.

En Costa Rica, la Comisión de la Mujer aprobó excluir la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos que garantizaría el proyecto de atención a víctimas de violencia sexual. Después, algunas diputadas anunciaron que intentarían reincorporarla, condicionada a una prueba de embarazo previa.

La urgencia no es abstracta. En 2023, el OIJ atendió 503 casos de violación o ataque sexual mediante el Protocolo de las 72 horas; aproximadamente la mitad de las personas atendidas eran menores de edad. En 2022 fueron 470 casos, incluidos 229 menores. Estas cifras corresponden a atenciones dentro del protocolo, no al total nacional de violaciones denunciadas. Aun así, recuerdan algo que el debate legislativo no debería perder de vista: entre quienes necesitan atención hay niñas, niños y adolescentes.

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