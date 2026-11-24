Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. La fecha invita a reflexionar sobre una forma de violencia que ha atravesado distintas épocas y sociedades, y que continúa causando profundas heridas en la vida de quienes la sufren.

El abuso sexual contra personas menores de edad, al igual que otras formas de violencia ejercidas contra mujeres y niñas, tiene raíces históricas y sociales. Desde distintas perspectivas teóricas, se ha vinculado con las relaciones desiguales de poder y con estructuras patriarcales que han favorecido la dominación y la apropiación de los cuerpos. Sin embargo, más allá de sus antecedentes históricos, nos corresponde prestar atención a lo que ocurre hoy: las denuncias de niños, niñas y adolescentes que han decidido romper el silencio y hacer visible el sufrimiento que han vivido.

Ningún niño debería crecer con miedo en su propia comunidad, en su hogar o en los espacios donde tendría que sentirse protegido. La infancia debe ser una etapa de desarrollo, confianza y seguridad, no un periodo marcado por la amenaza de una agresión. Como madres, padres y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de contribuir a que las personas menores de edad vivan libres de violencia y de brindar acompañamiento y protección a quienes han sido víctimas.

Para reconocer esta forma de violencia, es importante comprender qué se entiende por abuso sexual. Según la definición recogida en el Manual de capacitación sobre abuso y violencia, la violencia sexual contra personas menores de edad comprende “todo contacto sexual directo o indirecto de una persona adulta con un niño, niña o adolescente, realizado con el fin de obtener provecho, ventajas o placer, sometiéndolo mediante el ejercicio del poder físico, psicológico o pecuniario”.

Hay un principio que no admite discusión: el abuso sexual constituye una violación de los derechos humanos fundamentales y de la dignidad de las personas menores de edad. No se trata de un asunto privado ni de una conducta que pueda minimizarse; es una forma de violencia que exige protección, atención y respuesta.

Algunas manifestaciones pueden alertarnos sobre la posibilidad de que un niño, niña o adolescente esté sufriendo abuso sexual. Entre ellas se encuentran los terrores nocturnos, la disminución del rendimiento escolar, la pérdida del apetito, las conductas agresivas hacia sí mismo o hacia otras personas, los juegos de contenido sexual y los síntomas depresivos. Ninguna de estas señales confirma por sí sola que exista abuso, pero sí merece atención cuando aparece sin una explicación clara o representa un cambio significativo en el comportamiento.

Ante estas manifestaciones, es fundamental escuchar y observar sin juzgar, presionar ni interrogar repetidamente. Un abordaje inadecuado puede aumentar el sufrimiento y hacer que la persona menor de edad se cierre y deje de comunicar lo que le ocurre. Por eso, es necesario actuar con sensibilidad, ofrecer un entorno seguro y buscar orientación de profesionales capacitados para atender estas situaciones.

Toda sospecha de abuso sexual contra una persona menor de edad debe comunicarse a las autoridades competentes para que se active la protección correspondiente. El silencio y la indiferencia pueden dejar a la víctima expuesta a nuevas agresiones. Proteger a niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad colectiva: informarnos, escuchar, denunciar y actuar son pasos indispensables para garantizarles entornos seguros, libres de violencia y en los que puedan crecer con dignidad, cuidado y amor.

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Rocío Solís Gamboa es psicóloga con más de 40 años de experiencia en educación, niñez y adolescencia y violencia escolar. Fundó y dirigió la Contraloría de los Derechos Estudiantiles del MEP. Fue viceministra administrativa y viceministra académica del MEP, presidenta de la Comisión Unesco Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del PANI.