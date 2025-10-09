Columnistas

Dos años después, una tragedia mayor

Nunca creí que una nación nacida de un genocidio hace dos generaciones perdiera su compás moral por un liderazgo corrupto y xenófobo. Y, aunque hay esperanzas, este horror no ha terminado

Por Jorge Vargas Cullell

Hace dos años, pocos días después del ataque de Hamás en contra de la población israelí, acepté, como hecho asumido, que Israel tenía el derecho a la legítima defensa. También expresé mi temor de que su respuesta derivara en un castigo colectivo contra la población civil de Gaza. Me cito en ambos puntos: “brutal, despiadado, pero, al parecer, muy bien planeado ataque terrorista de Hamás desde la Franja de Gaza a Israel” y “mucho me temo que ese contraataque será un castigo colectivo indiscriminado, prohibido por el derecho internacional”. Y concluía: “Los expertos dicen (…) que esta fase del conflicto terminará con una tregua producto de una mediación internacional (...). Quizá, pero de aquí a allá habrá habido un infierno de muerte y destrucción y las causas del conflicto seguirán vivas, a la espera de un nuevo episodio”.








