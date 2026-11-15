La gran mentira del autoritarismo: hacer que una minoría parezca mayoría

El autoritarismo, sin duda, va adelante porque impone el tema con su relato, pero su ventaja es la velocidad, no el dato ni la confiabilidad. Afortunadamente, podemos usar la ciencia para sugerir cómo alcanzarlo.

Soy de los que tienden a ver epidemiología en todo. Y lo que hoy ocurre con la conversación pública en nuestros países se parece demasiado a un brote: unos pocos casos muy contagiosos, una población sin defensas y un sistema de vigilancia que siempre llega cuando los eventos ya ocurrieron.

Moisés Naím le puso nombre al agente causal: las tres P del autoritarismo contemporáneo. Populismo, polarización y posverdad. Las tres se basan en lo mismo: lo que usted y yo creemos que piensan los demás. Quien maneja esa percepción no necesita convencer a la mayoría. Le basta con que la mayoría se crea minoría y se quede callada.

En sencillo: vamos perdiendo. El autoritarismo lleva la delantera porque impone el tema y lo hace mediante un relato. Tiene un culpable, un salvador y una promesa. Steve Bannon lo denominó, en 2018, “inundar la zona”. Cada día, un escándalo, un insulto, un distractor. La laguna narrativa nunca se seca, y quienes intentamos vaciarla mediante baldazos de verificación terminamos agotados y, peor aún, hablando de lo que ellos quieren.

¿Cómo logra una minoría ruidosa parecer el país entero –o casi todo–? Kristina Lerman lo llamó el espejismo de la mayoría: si los más conectados de una red opinan algo, casi todos los vemos a ellos, y lo raro parece común: un sesgo de muestreo. Juzgamos al país por los chats o las redes a las que pertenecemos. Por eso los autoritarios pagan influencers y crean granjas de troles.

Elisabeth Noelle-Neumann describió, en 1974, la espiral del silencio: quien se cree en minoría calla por miedo a quedarse solo; su silencio agranda el espejismo y entonces calla el siguiente. Por si fuera poco, la cámara de eco repite: el aplauso premia el insulto. Al final, tenemos una mayoría hecha de percepciones, no de realidades que valen votos.

La buena noticia es que esos mecanismos no tienen dueño. El secreto está en cómo nos conectamos. Y podemos darle la vuelta al algoritmo. Eso sí, con una condición que no se negocia: sin mentir.

Primero, mostrar la mayoría real. Las encuestas serias miden cuántos apoyamos la independencia judicial, la prensa libre y la alternancia en el poder. Ese dato no sirve guardado en un informe; tiene que llegar a la sobremesa y cargarla de emoción.

Segundo, romper el silencio donde más pesa. Un metaanálisis de 66 estudios encontró que el efecto silenciador es mayor con la familia, los amigos y los vecinos. Bien leído, eso es alentador: la espiral se juega en la mesa propia, y esa sí está a nuestro alcance. No hace falta ser mayoría en el país; basta con ser el primero en hablar en ese espacio. Muy importante: no creer que todo está dicho. Siempre hay algo que decir: todos tenemos mucho que aportar a la conversación cotidiana.

Tercero, cambiemos los nodos de confianza. Que hablen los nodos de confianza: la médica, el maestro, el veterinario que visita fincas, la dirigente comunal, no los influencers. El mismo efecto de red que infla a una minoría agresiva puede hacer visible a una mayoría sensata.

Pero nada de esto alcanza si seguimos llegando tarde. Desmentir es necesario, pero la corrección rara vez alcanza a todos los que vieron la mentira. Hay que hablar antes.

Los epidemiólogos lo llamamos prevención; la psicología social, inoculación. En vez de desmentir cada mentira, se enseña a reconocer los trucos con los que se fabrican. Investigadores de Cambridge lo probaron en YouTube con videos de minuto y medio. Quienes los vieron detectaron un 5% mejor la manipulación; no importaba si provenía de la izquierda o de la derecha. Es poco, pero indica que existen medios y formas para desnudar el libreto autoritario.

El cuidado está en que quien solo reacciona juega con las reglas y en el terreno del otro. Tengamos temas propios sobre la mesa antes de que otro los defina: empleo, seguridad, costo de vida, listas de espera, corrupción:

No conceptos abstractos. Intentemos hacerlo con nuestro propio relato, genuino, sentido y sincero: aquí los problemas se arreglan entre todos, sin mesías, y nadie manda para siempre.

Darle vuelta al espejismo es revelar una mayoría que existe, jamás fabricar una que no existe. El día en que un demócrata recurra a troles, cuentas falsas o cifras maquilladas, habrá dejado de combatir la posverdad para practicarla. Se puede mantener la laguna llena con agua limpia: la verdad. De forma constante.

El autoritarismo necesita que cada demócrata se sienta solo. Esa es su apuesta, pero también su punto débil: la soledad política es una percepción, y las percepciones pueden cambiar. Hablemos en la sobremesa, enseñemos el dato, contemos nuestra historia y aplaudamos lo que está bien hecho.

Son gestos pequeños que, sumados, pueden mostrar una mayoría real que ama y defiende la democracia, no una de percepciones producto de algoritmos y trucos de comunicación.

juan.romero.zuniga@una.ac.cr

Juan José Romero Zúñiga es médico veterinario, profesor de Epidemiología en la UNA y la UCR. Ha publicado aproximadamente 140 artículos científicos en revistas especializadas.