AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Columnistas

La gran mentira del autoritarismo: hacer que una minoría parezca mayoría

Lo que hoy ocurre con la conversación pública en nuestros países se parece demasiado a un brote: unos pocos casos muy contagiosos, una población sin defensas y un sistema de vigilancia que siempre llega cuando los eventos ya ocurrieron

La espiral del silencio: quien se cree en minoría calla por miedo a quedarse solo; su silencio agranda el espejismo y entonces calla el siguiente. Personas separadas, cada una viendo su celular
Quien se cree en minoría calla por miedo a quedarse solo; su silencio agranda el espejismo y, entonces, calla el siguiente. Imagen generada con IA
Juan José Romero Zúñiga