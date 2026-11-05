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Columnistas

Del resfrío a la brisa liberadora: la lección de Washington para la marea autoritaria en América Latina

Esta vez, el estridente estornudo político en Washington no trae consigo un contagio febril, sino una ráfaga de aire fresco que promete limpiar los bronquios de una región asfixiada por el auge del autoritarismo y la polarización

Simpatizantes reaccionan mientras Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado de EE. UU. por Michigan, habla en un mitin de campaña en Royal Oak, Michigan, el 2 de noviembre de 2026. En una sorprendente muestra de divisiones internas dentro del partido, apenas dos días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, la representante demócrata Haley Stevens —quien perdió unas reñidas elecciones primarias frente a Abdul El-Sayed en agosto— anunció que respaldaba al candidato republicano al Senado, Mike Rogers.
Simpatizantes apoyan a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado de EE. UU. por Michigan, quien habla en un mitin de campaña en Royal Oak, Michigan, el 2 de noviembre. El-Sayed se convirtió en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos. JEFF KOWALSKY
Juan Pablo Ferrari

Durante décadas, una célebre máxima de la ciencia política latinoamericana rezaba que si Estados Unidos estornudaba, América Latina sufría un severo resfrío. La metáfora ilustraba nuestra vulnerabilidad histórica ante las oscilaciones económicas y las mareas ideológicas del gigante del norte.

Sin embargo, los vertiginosos acontecimientos de las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos invitan a reinterpretar la vieja alegoría desde un prisma inédito y esperanzador: esta vez, el estridente estornudo político en Washington no trae consigo un contagio febril, sino una ráfaga de aire fresco que promete limpiar los bronquios de una región asfixiada por el auge del autoritarismo y la polarización.

Los comicios legislativos norteamericanos han culminado en un categórico e histórico “voto castigo” contra la administración de Donald Trump. Con una inflación asfixiante, el estallido de un conflicto bélico profundamente impopular en Irán, la imposición irracional de aranceles y una retórica persecutoria contra las minorías, el electorado estadounidense dijo “basta”.