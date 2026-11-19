El Paleolítico inferior, también llamado Edad de Piedra, duró 2,7 millones de años. Fue la etapa más extensa de la prehistoria y, para algunos, la más prolongada del desarrollo tecnológico de la humanidad. En esta etapa, alguien descubrió que, al unir un pedazo de piedra a un hueso o a una madera, obtenía una herramienta que servía para múltiples propósitos. El hacha de mano se mantuvo como reina de la funcionalidad durante todo ese largo periodo.

Aunque se multiplicaran sus versiones, se puliera, se labrara su mango o se cambiaran las piedras por otras más filosas, seguía siendo la misma hacha que servía para partir. El periodo achelense terminó cuando el encuentro del Homo erectus con el fuego y su posterior dominio propiciaron la permanencia en un mismo lugar. Esto permitió crear nuevas herramientas, como picos, hoces y azadones, según las necesidades de la vida sedentaria, el cultivo de los granos y la construcción de los pueblos neolíticos.

La técnica siempre ha estado ligada a las prácticas humanas y a su funcionalidad, pero también es posible que esa misma funcionalidad condicione y paralice el desarrollo de otras invenciones humanas.

Salimos de la Edad de Piedra gracias a que algún alma errante pudo llevarse una rama encendida de un incendio o de una rayería, mantenerla viva y reproducir el fuego. ¿Fue un encuentro fortuito? ¿O fue la observación de grupos que veían cómo el fuego aparecía y desaparecía, hasta que, ¡eureka!, lograron reproducirlo por sí mismos?

El hacha funcionó durante ese largo periodo y el Homo erectus no necesitó cambiarla ni inventar otras herramientas porque con ella resolvía sus necesidades. ¿Para qué inventar o pensar de manera disruptiva? ¿O acaso limitó sus necesidades a lo que podía hacer con ella, sin desear ir más allá?

Y aquí viene mi asociación con lo que sucede hoy con el celular: ¿para qué gastar energía mental en recordar una ruta, calcular una cuenta o memorizar un dato si el celular y sus inteligencias artificiales lo resuelven al instante con un clic?

Es probable que permanezcamos bajo el embrujo de la funcionalidad de este aparato durante varios miles de años más, haciendo versiones cada vez más sofisticadas, cambiando el estuche, el tamaño, la memoria, etc., como ocurrió con el hacha.

¿Y qué pasará entonces con nuestra capacidad de observación, memorización, lenguaje y creatividad, entre otras habilidades?

En ambos casos, cuando una herramienta externa es sumamente eficiente, nuestra mente tiende a “acomodarse”. En la prehistoria, esa comodidad congeló la tecnología durante un millón de años; hoy, puede congelar nuestras habilidades mentales cotidianas.

La gran paradoja es que tanto la falta de tecnología (en el Paleolítico) como el exceso de ella (hoy en día) pueden producir el mismo resultado: una mente que deja de esforzarse porque sus necesidades básicas –y ahora también las inventadas a través del mercadeo– están cubiertas.

La diferencia es que antes el freno era biológico y ambiental, mientras que hoy es una elección cultural impulsada por la comodidad de las pantallas, que nos separa precisamente de lo biológico y de lo ambiental.

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Dorelia Barahona es filósofa y escritora.