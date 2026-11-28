Costa Rica abastece de agua potable a cerca del 94% de su población. Ese avance convive con diferencias territoriales que condicionan la vida cotidiana y las posibilidades de desarrollo. Para una familia o un negocio, importa que el agua llegue, sea segura y esté disponible cuando se necesita.

El Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026 permite ubicar parte de esas brechas. Entre los hogares registrados en Sinirube, el acceso por acueducto alcanza aproximadamente el 95% en las provincias de San José y Alajuela. En Puntarenas ronda el 88%, y en Limón, apenas el 79%. El promedio nacional oculta estas diferencias entre provincias.

Al acercarse a los cantones, el rezago se vuelve más marcado. Talamanca, Dota y Alvarado presentan los menores niveles de acceso en ese registro: alrededor del 60%, 62% y 65%, respectivamente. En estos territorios, cerca de un tercio o más de los hogares registrados depende de otras formas de abastecimiento.

Este 27 de noviembre, la Contraloría General de la República publicó el informe Agua para el presente y el futuro: Proteger el recurso y fortalecer el servicio de agua potable. Sus hallazgos amplían el problema que muestra el ICN: tener acceso por acueducto tampoco asegura agua apta para beber ni un suministro continuo.

En 2025, 18 sistemas del AyA suministraron agua no potable, lo que afectó a unas 52.000 personas. El informe también recoge suspensiones de hasta 91 horas semanales en zonas de Desamparados durante 2023. Estas carencias pueden persistir incluso en territorios donde la conexión está ampliamente extendida.

Esa incertidumbre tiene consecuencias. Los hogares deben almacenar agua, comprarla o reorganizar sus tareas. Las escuelas y colegios deben suspender las clases. Los restaurantes o alojamientos deben asumir costos para mantener su operación. Y cuando la disponibilidad de agua impide autorizar nuevos servicios, se reducen las posibilidades de construir viviendas y abrir negocios. La infraestructura termina limitando las oportunidades del cantón.

La Contraloría identifica debilidades en la protección de las fuentes, la planificación, el mantenimiento y el control de pérdidas. Atenderlas permite aprovechar mejor el agua disponible y sostener el servicio mientras aumenta la demanda.

Las brechas que recoge el ICN ayudan a identificar dónde ampliar el acceso. El informe muestra por qué esa expansión debe ir acompañada de calidad y continuidad. Promover inversión y empleo en los cantones exige resolver una condición básica y habilitadora de la competitividad: que el agua necesaria para esas actividades esté disponible de manera confiable.

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Andrés Fernández Arauz es economista.