COP31: los que se comieron la piña no quieren pagar la cuenta

Nunca más preciso: a unos les duele la panza, otros se comieron la piña. Hablo de la crisis climática o, más bien, de la injusticia climática. Dicho en sencillo, por casi dos siglos, un grupo de países que hoy llamamos avanzados, desarrollados o, simplemente, ricos, impulsaron su desarrollo utilizando sin reparos una cantidad creciente de energía producida con combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas. Se comieron la piña.

Las consecuencias –el dolor de panza– se empezaron a denunciar ya en tiempos de la Revolución Industrial, pero fue hasta 1972 cuando el Club de Roma publicó “Los límites del crecimiento”, que esto se planteó como un reto sistémico: un sistema económico que necesita crecer indefinidamente no puede sostenerse indefinidamente en un planeta finito.

Durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de la que nacieron las COP o “Conferencias de las Partes”. En Río se consagró el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas: todos los países tienen responsabilidades frente al cambio climático, pero no todos han contribuido de la misma manera ni tienen las mismas capacidades para enfrentarlo. Los que se comieron la piña tenían que aportar más a solucionar el problema.

Pero una cosa es identificar el problema, otra muy distinta lograr que casi 200 países, con realidades, intereses y poderes diversos, se pongan de acuerdo para salvar el más común de los bienes –nuestro entorno natural– y hacerlo en forma justa. Es la versión planetaria de la “tragedia de los comunes”. Enfrentarla requiere acción colectiva, y para eso son las COP.

Esta semana, en Turquía, se inicia la COP31. Justo hace una década, en la COP21 y bajo la secretaría de Cristiana Figueres, se firmó el “Acuerdo de París” –el éxito más grande de estas COPs– donde se acordó limitar el calentamiento global a menos de 2 °C y procurar que no supere 1,5 °C. Fue la culminación de décadas de advertencias científicas, movilización ambiental y negociación política.

Hoy, a pesar de que ha habido avances en estos diez años –muchos países han reducido sus emisiones–, esos avances se quedan cortos: nos alejamos de las metas y la crisis climática sigue profundizándose. Los retos son formidables y las condiciones no son propicias: Estados Unidos se ausenta por segunda vez de la COP, niega el cambio climático, reniega de los acuerdos previos y acelera el uso de combustibles fósiles.

La COP31 no requiere nuevas declaraciones; requiere acciones. Urge poner en marcha el mecanismo de transición justa acordado en la COP28, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos de los países hacia la eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas, acelerando la electrificación; y, sobre todo, urge fijar la ruta y el financiamiento para la adaptación al cambio climático y los esfuerzos de mitigación.

Como en todas las COP, países e intereses poderosos se opondrán a concretar esta transición y, sobre todo, se opondrán a la justa financiación de estos esfuerzos, incluyendo la creación del fondo para pérdidas y daños.

Por eso, las COP son tan importantes como insuficientes: los que se comieron la piña nunca aceptarán de buena gana que les duela la panza. La COP31 necesita verse acompañada por una gran presión y movilización social. Solo así habrá de piña.

leonardogarnier@gmail.com

Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).