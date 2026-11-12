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Columnistas

COP31: los que se comieron la piña no quieren pagar la cuenta

La COP31 no requiere nuevas declaraciones; requiere acciones. Y, para ello, deberá estar acompañada por una gran presión y movilización social

Leonardo Garnier, economista y exministro de Educación
"Una cosa es identificar el problema, y otra muy distinta, lograr que casi 200 países con realidades, intereses y poderes diversos, se pongan de acuerdo para salvar el más común de los bienes y hacerlo en forma justa", sostiene Leonardo Garnier. Jeffrey Zamora R.
Leonardo Garnier