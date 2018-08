Uno habla con la gente y no se parece a los hooligans que parecieran querer matarse en las redes sociales. Su voto también trasluce preferencias políticas moderadas. Pero entonces lo que no me cerraba era por qué una mayoría moderada podía estar expresándose de forma tan intransigente. No, hasta que leí un artículo en la revista Quillette sobre el ensayo de Nassim Taleb The Most Intolerant Wins.