¿Cómo se supone que la gente en Costa Rica puede costearse la vida cuando las frutas y verduras cuestan menos en Londres (Reino Unido) que en San José?

Una piña de Costa Rica cuesta 98 ​​peniques en los supermercados Tesco, en Londres. ¡La mitad de lo que tenemos que pagar aquí! ¿Qué planea hacer el gobierno al respecto?

Joseph Viegas Viegas, Alto La Palma de Puriscal

Uso excesivo de IA en comerciales

En los últimos meses, he notado que cada vez más anuncios en redes sociales, tiendas en línea e incluso comercios locales utilizan imágenes y videos creados con inteligencia artificial (IA). Aunque al principio me parecía algo novedoso, ahora siento que muchos anuncios se ven casi iguales y han perdido la autenticidad que antes los acercaba al público.

En ocasiones, es difícil saber si lo que se muestra en la publicidad es real o fue generado con IA. Esto puede crear expectativas poco realistas sobre los productos y generar desconfianza en los consumidores. Además, me preocupa que el trabajo de diseñadores, fotógrafos y otros creativos sea cada vez menos valorado, pues muchas empresas optarán únicamente por soluciones automáticas.

La IA puede ser una herramienta útil para apoyar el trabajo creativo, pero no debería sustituir por completo el talento humano. La publicidad conecta mejor con las personas cuando transmite originalidad, cercanía y experiencias reales. Y eso no ocurre cuando tratan de vender un producto sin personalidad.

Paulette Sofía Valerio Campos, Heredia centro

Tormento en carretera

¿Cuál será la razón por la que la constructora encargada de la ampliación de la carretera entre El Roble y Limonal detiene el tránsito durante horas? Cuando uno finalmente puede avanzar, no encuentra una explicación aceptable. ¿Por qué no habilitan vías alternas que, aunque sean más lentas, serían mucho mejores que permanecer detenido bajo ese calor insoportable, con hambre, niños a bordo y sin posibilidad de satisfacer las necesidades biológicas más básicas?

Ojalá las autoridades de este país ayuden a los miles de conductores, familias y trabajadores a paliar este tormento que ha ocasionado la ampliación de la carretera.

José Federico Rojas Montero, Calle Blancos

Esclarecimiento de asesinato

Confiamos en que la señora presidenta, Laura Fernández, hará todo lo que esté a su alcance para esclarecer la muerte del señor Camilo Rodríguez. Doña Laura, esperamos que esta vez sí cumpla lo prometido.

Fernando Cordero A., Gravilias de Desamparados

Aguas residuales en Limón

Durante décadas, Limón centro ha enfrentado deficiencias estructurales en el manejo de aguas residuales. Pese a los recientes esfuerzos y a la puesta en marcha de infraestructura de saneamiento y bombeo, parte de las aguas servidas domésticas e industriales sigue llegando a los ríos urbanos, los acuíferos y el mar Caribe, debido a la falta de alcantarillado sanitario y el colapso de fosas sépticas. Esto contamina el agua y el suelo, pone en riesgo los recursos hídricos subterráneos y compromete la seguridad hídrica futura.

Wanda Vado Chavarría, Limón centro

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