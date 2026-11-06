Un cambio de fechas que beneficia al Banco Popular, no al cliente

Primero, aclaro que la directora de Servicio al Cliente del Banco Popular atendió mi petición y le dio seguimiento. Sin embargo, la solución del caso no está en sus manos.

Mucha gente no sabe que, a partir del 15 de este mes, el Banco Popular redujo de 21 a 15 días naturales el plazo para pagar de contado las tarjetas de crédito, contados a partir de la fecha de corte. Lo hizo por igual para todos, sin evaluar a los clientes ni considerar su antigüedad y buen manejo de cuentas y tarjetas.

El cambio implica que los cortes del día 14 de cada mes, cuya fecha límite de pago era el día 4 del mes siguiente, ahora deberán pagarse a más tardar el día 29 del mismo mes. Muchas personas reciben sus salarios, comisiones o pensiones el último día del mes y con esos ingresos pagaban de contado, sin generar intereses. Para el día 29, en cambio, no siempre tendrán fondos disponibles.

Por uno o dos días, el Banco no sufrirá ningún descalabro económico, pero los clientes sí nos veríamos afectados, pues tendríamos que pagar intereses. Lejos de premiar la lealtad, esta decisión los invita a trasladarse a otra institución. Más bien, parece que el Banco pretende reducir los pagos de contado (que no le generan intereses) y estimular el pago mínimo, que sí los genera.

Puede ser legal, pero no es justo ni ético. Es un mecanismo perverso para obtener más ingresos a costa de los clientes. El Banco presenta como beneficio la ampliación a 29 días naturales del plazo para el pago mínimo, pero es un espejismo: ese pago genera intereses y reduce muy poco el monto de la deuda.

En respuesta a la gestión de la directora de Servicio al Cliente, el área técnica justificó la reducción del plazo porque “responde a criterios técnicos y financieros asociados a la administración del producto”. Es el típico machote de los bancos: “Agradecemos su preocupación… Valoramos la relación… Comprendemos el punto… Su observación es muy valiosa… Agradecemos sus comentarios… Bla, bla, bla".

La respuesta se formula desde el punto de vista y el interés del Banco, que tiene “la sartén por el mango”, sin considerar a los clientes, que deberían ser su razón de existir.

Isidro González Agüero, Santa Ana

Adultos mayores y buses

Sugiero que se establezca una franja horaria, por ejemplo, de 7 a. m. a 11 a. m., para el uso del transporte público por parte de los adultos mayores, pues cada vez somos más y el hecho de que viajemos gratuitamente está perjudicando a los transportistas de autobuses.

Patricia Chaves Castro, Curridabat

Test para la memoria musical

Radio Sinfonola transmite los domingos música del recuerdo. En la época de oro de la radio, el locutor decía antes el nombre e intérprete de cada melodía y hasta el nombre de la orquesta.

Como ejercicio mental para los oyentes maduros de hoy, sugiero que, pasado un bloque de cinco canciones, el cabinero haga lo que aquellos hombres de radio hacían. Un ejercicio mental para quienes estén con dudas o pueden medir sus recuerdos musicales.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

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