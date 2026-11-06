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Cartas

Un cambio de fechas que beneficia al Banco Popular, no al cliente

Puede ser legal, pero no es justo ni ético. Es un mecanismo perverso para obtener más ingresos a costa de los clientes

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