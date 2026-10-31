AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Cartas

‘U’ Latina: un vecino muy desconsiderado

Esa universidad escoge su parqueo del sector norte, colindante con un área residencial en San Pablo de Heredia, para llevar a cabo ruidosas actividades todos los domingos, a veces desde las 6 a. m.

Cartas a la columna, cartas de los lectores, cartas
Exponga sus inquietudes sobre servicios públicos, atención al cliente y opiniones sobre la realidad nacional. Escríbanos a cartas@nacion.com Dominick Proestakis
Lectores de La Nación

La Universidad Latina, en Heredia, se ubica entre un área comercial al sur y una zona residencial al norte. Pues dicha casa de enseñanza escoge su parqueo del sector norte, colindante con el área residencial, para llevar a cabo actividades molestas y ruidosas todos los domingos, muchas veces desde las 6 a. m. Estas incluyen desde ensayos de bandas y música a alto volumen reproducida con parlantes hasta trabajos ruidosos. En la sociedad moderna, ni siquiera las instituciones académicas son ejemplo de buen comportamiento y respeto al prójimo.

Marcelo José Mora Víquez, San Pablo de Heredia

Ni de izquierda ni de derecha