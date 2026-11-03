Tras cuatro meses y dos diagnósticos errados, Grupo Cofiño no resuelve

Una motocicleta marca Vespa, de mi esposo, lleva más de cuatro meses en el taller de Grupo Cofiño sin que le brinden información clara y, menos, una solución al problema que presenta. Durante este tiempo se han hecho dos diagnósticos erróneos que lo llevaron a comprar repuestos nada baratos, sin que ninguno de ellos solucionara la avería.

Ante la falta de una instancia superior a la cual acudir, más allá de la jefatura del taller –que tampoco ha ofrecido una solución oportuna–, mi esposo ha intentado obtener información vía WhatsApp y correo electrónico, contactando a personas que lo han atendido antes. Sin embargo, después de una o dos respuestas, dejan de responderle sus mensajes.

La última explicación recibida es que mantienen comunicación con la fábrica Vespa en Italia, a la espera de instrucciones sobre los pasos que deben seguir.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

