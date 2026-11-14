Señores diputados: es hora de legislar, no de evadir

Se habla de tender puentes y propiciar acuerdos con “visión país”. Sin embargo, la Asamblea no logra aprobar el proyecto 24717, para frenar la extracción ilegal de oro en Crucitas. Mientras bandas criminales lucran, el Estado derrocha un millón de dólares mensuales en seguridad para la zona.

Ante la parálisis, el gobierno apunta a un costoso referendo, valorado en casi ¢3.000 millones por el TSE en 2024. Surge la duda: en nuestra democracia representativa, eludir esta decisión legislativa huele a un peligroso “lavado de manos”.

Hoy grupos de ciudadanos exigen en las calles que no haya recortes en el presupuesto de distintos sectores. Los diputados tienen una oportunidad de oro para evitar este gasto millonario en un referendo y dirimir los desacuerdos vía reglamento, como sugieren expertos. Es hora de legislar, no de evadir.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Respuesta de BAC

Hemos conversado con el señor Alberto Guier Musmanni para darle seguimiento y solución a la situación que describió en su carta a la columna (25/10/2026). Nos complace informar que su caso se ha resuelto de manera satisfactoria. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la retroalimentación del señor Guier, la cual nos permitió detectar oportunidades de mejora.

Édgar Delgado Montoya, Departamento de Comunicación de BAC

La ‘U’ nos enseña a pensar

Una de mis partes favoritas de la universidad siempre ha sido la diversidad de sus profesores. Uno de mis docentes decidió no asistir a clases y propuso que la lección fuera virtual. Otro me sermoneó por llegar cinco minutos tarde. Hay educadores que juegan con la idea de ser comunistas, mientras que otros anuncian al inicio del semestre que no hablarán de temas feministas.

Por eso, los comentarios de personas ajenas a la universidad que aseguran que los universitarios somos adoctrinados no podrían estar más alejados de la realidad, pues ignoran la diversidad de opiniones que existe entre los docentes. La universidad nos enseña a pensar, no nos dice qué pensar.

Nicole Morales Carballo, Heredia

Huelgas y manifestaciones

En materia de educación, recientemente se ha salido a defender un presupuesto que, más allá del dinero, esconde una cortina de humo promovida por ciertos actores y sus jefes. Sin embargo, resulta inverosímil que el ministro de Educación, quien, a mi juicio, ha realizado una labor notable para tratar de rescatar al sector de la crisis, califique de populistas las manifestaciones.

¡Por Dios! El PPSO ganó gracias al populismo puro, mediante una campaña que promovió la venganza contra la corrupción de los partidos tradicionales y cuyo mensaje caló en la mayoría de quienes acudieron a las urnas. El populismo es también lo que mantiene en el poder a Chaves y a su fiel servidora, quienes pretenden extenderlo, ante la miopía de una nación en la que el 60% de la población no tiene estudios secundarios completos.

Lastimosamente, también hay profesionales convencidos de ese pleito y de las ofensas, sin resultados concretos. Que el orden cósmico ordene este desorden.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe, Goicoechea

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