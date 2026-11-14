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Cartas

Señores diputados: es hora de legislar, no de evadir

El proyecto para frenar la minería ilegal sigue sin avanzar y el gobierno apunta a un referendo que costaría casi ¢3.000 millones. Los diputados tienen la responsabilidad de buscar acuerdos y resolver el problema por la vía legislativa

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