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Cartas

Señores de PriceSmart: llamen las cosas por su nombre

Un detalle que podría parecer menor me hizo pasar un mal rato. Las cosas por su nombre: una compra no es lo mismo que una membresía

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