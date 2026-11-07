Señores de PriceSmart: llamen las cosas por su nombre

Hace pocos días, recibí un desagradable correo electrónico con el asunto “Notificación de transacción PriceSmart Santa Ana”. El mensaje indicaba que se trataba de una “compra” cargada a mi tarjeta de crédito.

Como no había realizado ninguna compra ese día en ese comercio, pensé que se trataba de una estafa. Llamé al banco emisor para bloquear la tarjeta. Sin embargo, al consultar por el cargo, me aclararon que no había sido una compra, sino el cobro de la membresía anual de PriceSmart.

Un detalle que podría parecer menor me hizo pasar un mal rato. Las cosas por su nombre: una compra no es lo mismo que una membresía.

William Murillo Montero, La Asunción de Belén, Heredia

El Cacco, una colmena humana

De niño, ayudaba a mi papá a sacar miel de las colmenas. Recuerdo las pequeñas casitas donde estaban la miel y las abejas por nacer. Al observar las fotos de los módulos del Cacco, les hallo gran parecido con una colmena humana.

Es cierto que una cárcel no puede ser un hotel de cinco estrellas y que las personas sentenciadas deben cumplir sus penas. Pero, ¿dónde está la frontera entre el castigo y la tortura?

Pienso en reos como José León Sánchez, que, en la cárcel de San Lucas, escribió La isla de los hombres solos con apenas un lápiz y unas hojas. Difícilmente, los actuales privados de libertad podrían dar vida a una obra así, pues pasan en su encierro las 24 horas al día, como vegetales mantenidos por el Estado y con un futuro incierto.

Sintámonos felices cuando inauguramos una escuela, un colegio, una carretera, un Ebáis o un CEN-Cinái, pero no por una nueva cárcel. En pocos años, el Cacco estará saturado y seguiremos igual.

No permitamos que, para complacer vanidades y egos personales, el CACCO se convierta en una colmena humana.

Olivier Rojas Fernández, Palmares de Alajuela

Chile y nuestro ROP

La crisis de pensiones chilenas merece atención en Costa Rica. Según la Superintendencia de Pensiones de Chile, las pérdidas de valoración de inversiones en derivados superan los US$10.000 millones durante 2026.

Su origen está en operaciones financieras que apostaron por una reducción de las tasas de interés estadounidenses, cuando ocurrió lo contrario. Aunque no todas son pérdidas definitivas, evidencian los riesgos de administrar ahorros destinados a la vejez.

En Costa Rica se suele presentar el modelo chileno como referencia para defender las restricciones a la devolución del ROP. Ahora, esta crisis obliga a reflexionar sobre la seguridad de esos recursos, la responsabilidad de las operadoras y los derechos de sus propietarios.

La experiencia chilena demuestra que ningún modelo está exento de riesgos. El debate sobre el ROP debe considerar no solo su sostenibilidad, sino también la protección de los recursos y de los derechos de los pensionados.

Guillermo Rivero González, Desamparados, San José

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