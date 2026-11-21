El 10 de noviembre, acudí a la consulta vespertina de la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, en Alajuela, como acompañante de mi hija, quien necesitaba atención médica para su pequeño, de 4 años. El niño presentaba un cuadro febril de 39 °C, de inicio abrupto, acompañado de dolor abdominal y vómitos. Nuestra intención era que un médico lo valorara, pero, al consultar al guarda, nos indicó que el tiempo de espera era de cuatro a seis horas.

Considero importante dar prioridad a los niños y a los adultos mayores. Debemos recordar que un síntoma, por más inespecífico que parezca, puede ser indicio de un problema serio.

Por supuesto, ante ese tiempo de espera, decidimos retirarnos. Es importante reorganizar este servicio de atención vespertina, que resulta fundamental para la población.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro

Embargos reiterados por deudas prescritas

Deseo exponer una situación absurda y desgastante que enfrentamos muchos ciudadanos en el Banco Nacional (BN). Cuando una deuda ha sido declarada prescrita, los acreedores continúan presentando documentos de cobro ante el banco y la entidad procede automáticamente a embargar las cuentas bancarias del cliente.

Para levantar la retención, la persona afectada debe acudir nuevamente al banco y presentar las pruebas de que la deuda ya prescribió. Aunque finalmente le devuelven el dinero, el ciclo vuelve a repetirse una, dos, tres y hasta cinco veces, cada vez que el acreedor insiste con los mismos documentos.

Al presentar la queja ante la Contraloría de Servicios del BN, la respuesta es siempre la misma: si el acreedor presenta el documento, la entidad procede con el embargo. ¿Por qué una institución bancaria de esta envergadura carece de un registro interno o de un mecanismo básico de verificación para frenar cobros sobre obligaciones que ya perdieron validez legal?

Esta omisión traslada toda la carga al ciudadano, quien pierde tiempo y dinero para defender su patrimonio una y otra vez, ante una situación que ya fue resuelta. Urge que el Banco Nacional revise sus protocolos y deje de convertirse en un instrumento de acoso financiero mediante embargos improcedentes.

María del Mar Burbano, Guanacaste

Versos que nos interpelan

El asesinato de Camilo Rodríguez me recordó un poema de Borges, La milonga de Manuel Flores, en la versión musicalizada por Troilo. Sus versos nos interpelan como sociedad: “Para los otros, la fiebre y el sudor de la agonía, / y para mí, cuatro balas cuando esté clareando el día. / Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente; / morir es una costumbre que sabe tener la gente. / Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido; / lo dijo el sabio Merlín: morir es haber nacido. / Y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida, / esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. / Miro en el alba mis manos, miro en las manos las venas, / con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. / Cuántas cosas estos ojos en el camino habrán visto, / cuántas cosas han de ver después que me juzgue Cristo”.

Ronald Castro Ch., Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.