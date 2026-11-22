Como ciudadano y usuario diario de las vías de Heredia, manifiesto mi preocupación por la instalación de reductores de velocidad y “quitasueños” en numerosas calles cantonales y rutas nacionales de Santo Domingo, San Isidro y San Rafael de Heredia.

Solicito a las municipalidades de esos cantones una explicación técnica sobre estas intervenciones. ¿Con base en cuáles estudios de ingeniería vial, tránsito, velocidad y accidentabilidad se decide instalar cada reductor? ¿Se colocan por recomendación técnica o por complacencia ante solicitudes de vecinos? ¿Quién los autoriza y diseña? ¿Qué dimensiones y señalización deben tener? ¿Quién responde por los daños a vehículos y los accidentes que provocan los reductores mal construidos?

Un reductor no es un adorno ni un favor político. Si está mal construido o carece de las dimensiones, señalización y demarcación reglamentarias, puede provocar frenazos bruscos, colisiones por alcance y daños en la suspensión, las llantas y el cárter. También pone en riesgo a motociclistas y ciclistas, especialmente de noche y bajo la lluvia.

Asimismo, solicito al MOPT, por medio de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, que informe: ¿cuáles reductores instalados en esos cantones son legales y cuáles no? ¿Cuántos cuentan con autorización formal y cuántos se colocaron sin permiso? ¿Qué acciones tomará para retirar o corregir los que incumplen la normativa?

Los vecinos tenemos derecho a calles seguras, pero también a que las decisiones sobre la vía pública respondan a criterios técnicos y no a presiones, ocurrencias o conveniencias.

Francisco Gutiérrez Solano, Paracito, Santo Domingo de Heredia

Seamos ticos con memoria

“Vivir en dictadura durante 70 años”. Esta frase suena muy fuerte. Les cuento: yo he vivido en esa “dictadura” durante 59 años. Nací en un hospital público de la CCSS, al igual que mis 14 hermanos. Recibimos vacunas, leche y ayudas sociales que nos cayeron de maravilla ante tanta necesidad.

Estudié la primaria en una escuela pública, donde nos daban alimentación, útiles, lápices y, sobre todo, nos enseñaban a ser buenos seres humanos. Cursé la secundaria en un colegio público, donde mis conocimientos y oportunidades fueron creciendo. Hice Estudios Generales en la UNED, también pública, y luego opté por estudiar Mecánica Automotriz en el INA, igualmente público.

Mis hijos también nacieron y estudiaron en instituciones públicas, y hoy se desenvuelven en la sociedad gracias a los conocimientos adquiridos con recursos públicos.

Por eso, decir que tenemos una dictadura de 70 años es una manipulación y una idea poco razonable. Sí, hemos tenido políticos que han hecho fortuna a costa nuestra. Pero manipular desde un micrófono, a punta de gritos e insultos, no es lo más conveniente. Somos miles los que nos hemos beneficiado de una Costa Rica de derechos y oportunidades. Venir a decir que “todo” ha sido malo nos convierte en mezquinos sin memoria.

Hay muchas cosas que mejorar; estamos de acuerdo. Pero creer que un “iluminado” caído del cielo es la pomada canaria para los problemas del país es caer en una ceguera irracional. Tengo fe en que somos más los ticos con memoria, los que recordamos quiénes somos y de dónde venimos.

Paolo Sánchez, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.