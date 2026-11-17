Se observa un grave descuido en la forma en que el papa León XIV es trasladado en helicóptero a la zona de Succhabamba, en Perú. Mientras los dos pilotos llevan correctamente colocados sus cinturones de seguridad, el Santo Padre viaja sin ningún tipo de sujeción.

Esta situación evidencia una preocupante falta de preparación y supervisión por parte de las personas responsables de su seguridad. Cuando se tiene a cargo la vida de una persona de tanta importancia, no se pueden pasar por alto medidas tan elementales como el uso del cinturón de seguridad. La seguridad debe ser una prioridad, sin excepciones.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Les comparto mi rezo

De los improperios y burlas de los lengua de jaguar, ¡líbranos Señor! / De la prometida continuidad, con hambre en muchos hogares, sin buena educación ni atención en salud, ¡líbranos Señor! / De los pegabanderas designados en cargos por el Ejecutivo, ¡líbranos Señor! / De los “lero lero, calzón de cuero”, ¡líbranos Señor! / De la ruta de arroz, ¡líbranos Señor! / De los que prometen que los pobres comerán langosta y caviar, y los ricos, macarrones y guineo, ¡líbranos Señor! / De los que mueven a los guardacostas a tierra, ¡líbranos Señor! / De los que quieren borrar símbolos y estatuas nacionales, ¡líbranos Señor! / Y, por último, de los asesinos de víctimas inocentes, ¡líbranos Señor!

William Ramírez Benavides, Santo Domingo, Heredia

Deberes éticos del servicio público

La polarización solo adquiere fuerza y significado cuando el funcionario público, independientemente del cargo que ocupe dentro del Estado, abandona las responsabilidades inherentes a los deberes éticos del servicio público.

La rectitud, la probidad y el compromiso con el interés general, las convicciones relacionadas con la responsabilidad, la integridad, la dignidad, la imparcialidad y la transparencia son y serán cualidades deseables en una sociedad democrática y deberán coexistir para fortalecer la función pública.

Sin embargo, cuando el servidor público sustituye esos principios por intereses ideológicos, facciosos o espurios, la polarización deja de contribuir a la coexistencia pacífica, multiétnica y pluralista de nuestra sociedad.

Mientras el pluralismo reconoce la legitimidad de la diversidad y el disenso, la polarización tiende a transformar las diferencias en antagonismos excluyentes. Y, en la función pública, este fenómeno se agrava cuando el servidor abandona sus deberes éticos en detrimento del interés general.

César G. Fernández Rojas, Guadalupe, Goicoechea

El abandono de Limón

Resulta contradictorio y alarmante que la provincia de Limón, responsable de movilizar buena parte del comercio internacional y generar millonarios ingresos para el país mediante su actividad portuaria, continúe sumida en la desprotección social, la falta de agua potable y el deterioro sistemático de su infraestructura ante cada fenómeno climático.

Mientras las familias limonenses deben afrontar en sus hogares el peso de la prevención ante los alarmantes índices de violencia, el Estado cierra las puertas al progreso al asfixiar el presupuesto destinado a la educación pública y técnica.

¿Cuál es el verdadero proyecto de país que se está diseñando para las costas costarricenses?

Keylin Jacqueline Calderón Alvarado, Limón

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.