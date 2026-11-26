Durante muchos años, la época navideña fue sinónimo de alegría, celebración y diversos festejos como el tope, el carnaval, el Festival de la Luz y la tradición de bandas y carrozas. Para miles de familias, con sus niños ilusionados, era un aliciente al acercarse el fin de año.

Hoy, muchas de esas celebraciones están paralizadas, transformadas o a punto de eliminarse entre mezquinos y egoístas intereses y choques politiqueros. Es el colmo que los políticos ya no solo se conformen con meter sus manos en el aparato estatal, sino que politicen hasta las fiestas de esta época, un tiempo del año en el que solíamos sentirnos un poco más unidos, más solidarios, ¡más humanos!

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Hermosa nostalgia

Gracias por el texto titulado “¡Llegó carta!”, de Ana Coralia Fernández, en la sección “Letra Libre”, del domingo en La Nación.

A mis 75 añitos, recuerdo muchas anécdotas como las que reseña la autora. Aún conservo muchas cartas de décadas pasadas y a ellas se suman los mensajes radiofónicos mañaneros: “Que le avisen a fulano, en Bijagual de las Horquetas, que salga con las bestias y me recoja en la entrada de la callejuela del palo de mango, que llego como a las 5 pasaditas de la tarde”. Por dicha, aún podemos disfrutar del papel del periódico.

Ronald Solano Pérez, abogado

El EDUS y una muy buena noticia

Las largas listas de espera nos obligan algunas veces a acudir a la medicina privada. Ante esto, la tecnología aporta una respuesta contundente: gracias al Reglamento de Interoperabilidad firmado en octubre de 2026 y al trabajo entre la CCSS y la Cámara Costarricense de la Salud, los sistemas privados se conectarán con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).

A corto plazo, la CCSS pondrá en marcha la infraestructura necesaria para que el historial clínico fluya en ambos sentidos, siempre con consentimiento expreso del paciente y resguardando cada base de datos. Así, exámenes, consultas, imágenes y recetas del sector privado estarán disponibles en el EDUS. Esto asegura diagnósticos certeros, agiliza la atención y evita la costosa duplicación de pruebas. Es un paso realista y necesario para complementar y fortalecer la medicina pública con el apoyo del sector privado, renovando el optimismo por la salud del país.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Costa Rica en crisis

Costa Rica enfrenta una nueva crisis que mantiene a muchos sectores en la incertidumbre. Los problemas sociales (pobreza, desempleo, educación, salud y seguridad) se agravan, mientras las finanzas públicas afrontan bajos ingresos, mayores gastos y recortes presupuestarios. A esto se suma la falta de coordinación, que afecta el desempeño institucional.

Por otra parte, los sectores productivos ven amenazada su competitividad por la acelerada apreciación del colón y la invasión de productos importados.

Lo más preocupante es la ausencia de soluciones y estrategias coherentes para enfrentar estos desafíos. El Poder Ejecutivo se mantiene enfrentado con quienes se le oponen, sin ideas, entre improvisaciones y problemas internos. El Legislativo, por su parte, parece más interesado en bloquear y concentrar el poder que en construir consensos para legislar en favor de los costarricenses.

Sin ánimo de ser alarmista, si este gobierno no cambia de rumbo y atiende los problemas del país, las consecuencias podrían ser muy graves y la recuperación tomará muchos años.

Bernardino Rojas, Liberia, Guanacaste

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.