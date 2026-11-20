El 6 de noviembre, mi madre ingresó al servicio de Emergencias del Hospital Calderón Guardia, donde falleció. Con profundo dolor, quiero agradecer la atención que recibió. A pesar de que el servicio estaba muy lleno, la atendieron rápidamente e hicieron todo lo posible por ayudarla.

Sin embargo, quiero señalar una situación muy dolorosa. Cuando nos llamaron para despedirnos de ella, tuve que ir un momento a mi casa y, por esa razón, llegué unos 15 minutos después que mis hermanos. Una funcionaria de recepción, de manera fría y despectiva, me dijo que no podía pasar a ver a mi madre, quien acababa de fallecer. Le supliqué que me permitiera entrar, pero no mostró ninguna consideración por mi dolor. Por fortuna, otra trabajadora de la ventanilla intervino y logró que me permitieran despedirme.

También agradezco profundamente al joven que estaba en Patología el sábado 7, alrededor de las 9 a. m. Trató el cuerpo de mi madre con gran dignidad y respeto. Al verme tan afectado, incluso me ofreció más tiempo para despedirme. Ese gesto fue un alivio en medio de tanto dolor.

Sé que Dios había dispuesto la partida de mi madre y agradezco de corazón la atención que ella y nuestra familia recibimos. Sin embargo, sería conveniente que todo el personal recibiera capacitación en amabilidad y trato humano. No es justo que la actitud de una persona opaque la excelente labor de tantos otros colaboradores. Mi familia y yo estamos profundamente agradecidos.

Carlos Umaña Araya, Calle Blancos

Diputados que desilusionan

Tuve la esperanza de que los diputados que nos representarían serían personas educadas, que pensarían primero en los intereses de Costa Rica y no en los personales o partidistas. Pero, una vez más, me siento decepcionado. Salvo muy pocas excepciones, quienes nos representan son personas chabacanas y soeces.

¿De quién es la culpa? De todos los costarricenses que, una vez más, elegimos a esos congresistas, ya sea ejerciendo el derecho al voto o, lo que es más grave, absteniéndonos de hacerlo. ¿Será que, muy en el fondo, la chabacanería forma parte de nuestro entorno y ya la vemos como algo normal?

Vergüenza da ver las sesiones de la Asamblea Legislativa y a los mal llamados padres de la patria. Las faltas de respeto son constantes; el género, es decir, si se trata de un hombre o una mujer, es lo de menos. ¡Cuánta falta nos hacen los verdaderos padres de la patria!

Herbert Schlager Irías, Alajuela

Todos somos un poco culpables

De todas las personas que han salido a opinar sobre la muerte del periodista Camilo Rodríguez, me llamó la atención una reflexión: “No hay que señalar a nadie; todos debemos señalarnos con el propio dedo”. Esas palabras me recordaron las de un sacerdote que, hace muchos años, las pronunció aquí, en San Isidro de Heredia. Él ya falleció, pero su mensaje sigue vigente.

Su mensaje fue: cuando ocurre un crimen, un robo o el suicidio de un joven, ¿quiénes son los culpables? ¿No será que todos, como sociedad, tenemos alguna responsabilidad? Creo que debemos aplicar esta reflexión ante hechos tan dolorosos como este.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

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